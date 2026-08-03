Πρόστιμα για βόλτα χωρίς λουρί αλλά και για παράλειψη καθαρισμού των ακαθαρσιών, επιβλήθηκαν -μεταξύ άλλων- μετά από ελέγχους σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που πραγματοποιήθηκαν από το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού- Εύοσμου τον φετινό Ιούλιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, αστυνομικοί, με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σε διάφορες περιοχές των δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού - Ευόσμου, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Πυλαίας - Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα ελέγχθηκαν συνολικά 112 ιδιοκτήτες ζώων και βεβαιώθηκαν:

5 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,

5 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)»,

6 πρόστιμα ύψους 500 ευρώ έκαστο για «υπεράριθμο σε κατοικία»,

4 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ για παράλειψη κτηνιατρικού ελέγχου - μη ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας,

1 πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του ζώου και

1 πρόστιμο ύψους 500 ευρώ για παρακώλυση κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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