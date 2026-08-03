Δύο άτομα μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και έδειραν νεαρό υπάλληλο με σιδερόβεργες για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές.

Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, είχαν μεταβεί σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και χτύπησαν με μεταλλικές ράβδους τον νεαρό υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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