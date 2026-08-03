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Συνελήφθησαν 2 άτομα για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών στη Θεσσαλονίκη

Οι δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., ενώ είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους - Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

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Περιπολικό Ελληνικής Αστυνομίας

Δύο άτομα μπήκαν σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη και έδειραν νεαρό υπάλληλο με σιδερόβεργες για να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές.

Δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τους δύο δράστες, οι οποίοι, με καλυμμένα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, είχαν μεταβεί σε κατάστημα ψιλικών στην Τούμπα και χτύπησαν με μεταλλικές ράβδους τον νεαρό υπάλληλο, τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και νοσηλεύεται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη Αστυνομία
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