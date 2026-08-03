Τα σενάρια που εξετάζονται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στον αέρα

Τα σενάρια που οδήγησαν στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell, χθες το μεσημέρι στην Ψάθα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο πιλότος και ο διερμηνέας του ενός από τα δύο ελικόπτερα, βάζει στο μικροσκόπιο το ελληνικό FBI, στο οποίο ανατέθηκε η έρευνα για το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ έχουν αποκλείσει τον χώρο που έγινε το δυστύχημα και έχουν ξεκινήσει τις έρευνες, σε συνεργασία με έμπειρους εμπειρογνώμονες.

Τα σενάρια που εξετάζονται είναι τα εξής:

Ανθρώπινο λάθος, δηλαδή λάθος εκτίμηση. Στο σενάριο αυτό τίθεται το ερώτημα αν ο πιλότος είχε οπτικό πεδίο του άλλου ελικοπτέρου όταν πήγαινε να κάνει τη ρίψη νερού. Καθοδικό ρεύμα ή ριπή ανέμου: Οι ριπές του ανέμου στο σημείο εκείνη τη στιγμή έφταναν τα 120 χιλιόμετρα. Απώλεια οπτικής επαφής: Το λεγόμενο νεκρό σημείο, όπως συμβαίνει και στο αυτοκίνητο με τον καθρέφτη. Δηλαδή το ελικόπτερο που κατέπεσε δεν βρισκόταν στο οπτικό πεδίο του άλλου ελικοπτέρου. Συνδυασμός των παραπάνω Ξαφνική αδιαθεσία του πιλότου Τεχνική βλάβη

Πολύ σημαντικό ερευνητικό εργαλείο αποτελεί η καταγεγραμμένη συνομιλία με το ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων, δηλαδή το ελικόπτερο που συντόνιζε την επιχείρηση στο σημείο.

Πηγή: skai.gr

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