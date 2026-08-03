Εντυπωσιακό ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες πραγματοποίησε το «Spider-Man: Brand New Day», συγκεντρώνοντας 927 εκατ. δολάρια παγκοσμίως κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του.

Η νέα περιπέτεια της Marvel κατέγραψε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, επιβεβαιώνοντας ότι ο Spider-Man παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους υπερήρωες του κινηματογράφου.

“Spider-Man: Brand New Day” made box office history in its first weekend in theaters.



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Η ταινία σηματοδοτεί την τέταρτη εμφάνιση του Τομ Χόλαντ στον ρόλο του ανθρώπου-αράχνη. Στο πλευρό του βρίσκεται ξανά η Ζεντάγια ως MJ, ενώ η ιστορία ακολουθεί τον Πίτερ Πάρκερ σε έναν κόσμο που έχει ξεχάσει ότι εκείνος είναι ο Spider-Man.

Μια ανάσα από το ρεκόρ του «Avengers: Endgame»

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, το «Spider-Man: Brand New Day» συγκέντρωσε 355 εκατ. δολάρια κατά το πρώτο τριήμερο προβολής του. Η επίδοση αυτή το τοποθετεί στη δεύτερη θέση των μεγαλύτερων εισπρακτικών ντεμπούτων στην ιστορία της εγχώριας αγοράς, πίσω μόνο από το «Avengers: Endgame», το οποίο είχε αποφέρει 357 εκατ. δολάρια το 2019. Τα ποσά δεν έχουν προσαρμοστεί με βάση τον πληθωρισμό.

Στις διεθνείς αγορές, η ταινία συγκέντρωσε επιπλέον 572 εκατ. δολάρια. Η Κίνα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αγορά εκτός Βόρειας Αμερικής, με εισπράξεις 121 εκατ. δολαρίων. Στην Αυστραλία κατέγραψε, παράλληλα, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό άνοιγμα του 2026, με έσοδα 30,4 εκατ. δολαρίων.

Στην πρώτη θέση παραμένει το «Avengers: Endgame» με 1,22 δισ. δολάρια, ενώ ακολουθούν το «Spider-Man: Brand New Day» με 927 εκατ. δολάρια, το «Avengers: Infinity War» με 640 εκατ. δολάρια και το «Spider-Man: No Way Home» με 600 εκατ. δολάρια.

‘Spider-Man: Brand New Day’ brought in a blockbuster $927 million ‌in worldwide ticket sales, including $355 million in the United States and Canada, to deliver the second most lucrative opening weekend of all time for a film, both domestically and globally… — Reuters (@Reuters) August 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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