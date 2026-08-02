Από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου, τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για όσους ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις προς χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Από εδώ και στο εξής, οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο.

Η απόφαση συνδέεται με την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας, καθώς οι παλιές ταυτότητες δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) ούτε τα προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που απαιτούνται για τη διεθνή αναγνώρισή τους.

Οι παλιές ταυτότητες συνεχίζουν να ισχύουν στην Ελλάδα

Παρά την αλλαγή για τα ταξίδια, οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για όλες τις συναλλαγές εντός της χώρας. Συγκεκριμένα, παραμένουν σε ισχύ για χρήση σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού, με επιλογή της Περιφέρειας και του αρμόδιου αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί είτε να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα την ημέρα του ραντεβού είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου.

Η νέα ταυτότητα εκδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Τι αλλάζει μετά την έκδοση

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, τα στοιχεία ενημερώνονται αυτόματα στις δημόσιες υπηρεσίες μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τον πολίτη.

Αντίθετα, όσοι διατηρούν λογαριασμούς ή συμβάσεις με ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες ή εργοδότες, θα πρέπει να ενημερώσουν οι ίδιοι τα στοιχεία της νέας τους ταυτότητας, όπου αυτό απαιτείται.

Προσοχή στις απάτες

Οι αρμόδιες Αρχές εφιστούν την προσοχή των πολιτών απέναντι σε τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές απάτες που εκμεταλλεύονται τη διαδικασία αντικατάστασης των ταυτοτήτων. Κανένας δημόσιος φορέας δεν ζητά τηλεφωνικά κωδικούς e-banking, PIN ή προσωπικά στοιχεία. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην κοινοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες σε άγνωστα πρόσωπα.

Πηγή: skai.gr

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