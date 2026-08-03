Τη Μαντόνα και το εμβληματικό βίντεο κλιπ του «Like a Virgin» τίμησε η Τζένιφερ Λόπεζ κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Βενετία. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός, η οποία γιόρτασε τα 57α γενέθλιά της στις 24 Ιουλίου, εκμεταλλεύτηκε το μοναδικό σκηνικό της ιταλικής πόλης για να αναπαραστήσει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία της ποπ μουσικής.

«Έπρεπε να το κάνω», έγραψε η καλλιτέχνις στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας ένα emoji γόνδολας. Το «Like a Virgin» κυκλοφόρησε το 1984 ως το ομώνυμο τραγούδι του δεύτερου άλμπουμ της Μαντόνα και αποτέλεσε μία από τις επιτυχίες που την καθιέρωσαν ως παγκόσμιο είδωλο της ποπ.

Το βίντεο κλιπ περιλάμβανε εντυπωσιακές εικόνες από τη Βενετία, με τη Μαντόνα να περιηγείται στα κανάλια της πόλης πάνω σε γόνδολα, να εμφανίζεται με νυφικό και να βρίσκεται δίπλα σε ένα λιοντάρι.

Η σκηνή της στη γόνδολα παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της καριέρας της, με την Τζένιφερ Λόπεζ να δίνει τη δική της εκδοχή περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα. Η Λόπεζ φαίνεται να απολαμβάνει ιδιαίτερα το ταξίδι της στην Ιταλία, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από τις βόλτες και τις εξόδους της.

Πηγή: skai.gr

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