Η Τεχεράνη «αδειάζει» τον Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδοντας τις δηλώσεις του ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα συνεχιστούν τη Δευτέρα.

«Δεν υπάρχει σχέδιο να υποδεχθούμε αντιπροσωπεία ή να στείλουμε κάποια αυτές τις ημέρες» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκαΐ.

«Προς το παρόν δεν διεξάγουμε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν επικεντρώνονται στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Στόχος είναι να καθοριστεί μια προσωρινή διαδρομή που να διασφαλίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ. Όσο συνεχίζεται η θαλάσσια πολιορκία και οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα συμβεί τίποτα σημαντικό στην κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπαγκαΐ.

Πρόσθεσε πως η επίτευξη συμφωνίας με το Ομάν δεν επαρκεί για να ξανανοίξει το στενό, καθώς η κατάσταση θα παραμείνει απαράλλαχτη ενόσω η «επιθετικότητα» των ΗΠΑ συνεχίζεται.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σχολίασε τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία εμπόδισε τις ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράν.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι χώρες της περιοχής αναγνωρίζουν ότι θα επηρεαστούν από τη μελλοντική κατάσταση στην περιοχή. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν είναι ένας πόλεμος εναντίον ολόκληρης της περιοχής. Τους τελευταίους 5 μήνες, έχουμε γίνει μάρτυρες ότι η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή έχει αυξήσει την ανασφάλεια και την αστάθεια. Είναι φυσικό οι χώρες να προσπαθούν να αποτρέψουν την κλιμάκωση της ανασφάλειας, αλλά η εμπειρία έχει δείξει ότι τίποτα δεν αποθαρρύνει τον εχθρό εκτός από την ισχύ και την αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν» σημείωσε.

«Δεν θέλουμε νέο μεσολαβητή»

«Το Πακιστάν είναι ο μεσολαβητής για τις συζητήσεις που σχετίζονται με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το Κατάρ παρέχει επίσης βοήθεια. Έχουμε φιλικές σχέσεις με την Κίνα και η Κίνα συμμερίζεται τις ανησυχίες μας για την κλιμάκωση της αντιπαραθετικής συμπεριφοράς των ΗΠΑ και ανησυχεί για την ανασφάλεια στην περιοχή. Οι Κινέζοι φίλοι μας καταβάλλουν προσπάθειες για να αποτρέψουν την κλιμάκωση της κατάστασης, αλλά η προσθήκη ενός νέου μεσολαβητή δεν είναι σωστή».

Ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε ότι «το ζήτημα της Υεμένης αφορά την ίδια την Υεμένη. Υποστηρίζουμε εδώ και καιρό ότι πρέπει να επιλυθεί μέσω διαλόγου. Η σύνδεση κάθε ζητήματος με έναν πόλεμο κατά του Ιράν είναι ένας τρόπος αποφυγής της λογοδοσίας».

Πηγή: skai.gr

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