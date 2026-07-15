Τραμπ: «Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω αρκετά»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να αποφασίσει να τις σταματήσει και ότι θα «φυλάξει τους ενεργειακούς στόχους για το τέλος».

«Οι επιθέσεις στο Ιράν «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι είναι αρκετά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι η στρατιωτική ικανότητα της Τεχεράνης έχει «υποβαθμιστεί».

«Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας τους», δήλωσε στο Fox News. «Θα γκρεμίσουμε όλες τις γέφυρες τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται καθώς η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι επέβαλε εκ νέου τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και ότι αυτή τη στιγμή περισσότερα από 20 πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και εκατοντάδες στρατιωτικά αεροσκάφη επιχειρούν σε όλη τη Μέση Ανατολή.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες», ανέφερε σε ανάρτηση στο X.

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Πηγή: skai.gr

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