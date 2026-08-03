Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στην έναρξη της συνεδρίασης, ξεκινώντας τον Αύγουστο με θετικό τόνο μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανήγγειλε νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν, που κατ’ αυτόν αρχίζουν σήμερα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 651,88 μονάδες στις 10:09 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των εταιριών ενέργειας σημείωσαν πτώση 2% ενώ αυτές των εταιριών ταξιδιών και αναψυχής ενισχύθηκαν κατά 2,1%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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