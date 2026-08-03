Σελένα Γκόμεζ: Συμμετέχει στο μουσικό βίντεο τραγουδιού του συζύγου της

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Σελένα Γκόμεζ πρωταγωνιστεί στο νέο μουσικό βίντεο του συζύγου της, παραγωγού Μπένι Μπλάνκο, όπου τραγουδάει στα ισπανικά.

Ο Μπένι Μπλάνκο συνεργάστηκε με τη Γκόμεζ και την τραγουδίστρια Μπέκι Τζι για το τραγούδι "Te Olvido (La La)", ένα λατινοαμερικανικό ποπ κομμάτι.

Στο βίντεο, η Γκόμεζ ποδηλατεί στα προάστια του Λος Άντζελες με έντονο κόκκινο χτένισμα, ενώ ο Μπλάνκο φοράει μια μάσκα καρικατούρα του προσώπου του οδηγώντας στο πίσω μέρος του ποδηλάτου.

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ, Σελένα Γκόμεζ, τραγουδάει στα ισπανικά καθώς παρελαύνει στους δρόμους του Λος Άντζελες μαζί με τον σύζυγό της, παραγωγό δίσκων Μπένι Μπλάνκο, στο νέο του μουσικό βίντεο. Ο Μπλάνκο συνεργάστηκε με τη σύζυγό του Γκόμεζ και την τραγουδίστρια Μπέκι Τζι στο νέο του τραγούδι Te Olvido (La La), καλοκαιρινό λατινοαμερικανικό ποπ κομμάτι που μεταφράζεται ως «Σε ξεχνάω».

Η Γκόμεζ κάνει ποδήλατο στα προάστια επιδεικνύοντας ένα έντονο κόκκινο χτένισμα και ενσαρκώνοντας το λατινικό street style, ενώ ο Μπλάνκο φοράει μια μάσκα που μοιάζει με καρικατούρα του προσώπου του καθώς οδηγεί στο πίσω μέρος του ποδηλάτου του.

Οι τρεις καλλιτέχνες στο μουσικό βίντεο που κυκλοφόρησε την Παρασκευή εμφανίζονται να περιφέρεται σε λατινοαμερικανικές γειτονιές γεμάτες ζωή. Οι σταρ τραγουδούν στα ισπανικά και χορεύουν στους δρόμους. Το βίντεο περιλαμβάνει σύμβολα του Μεξικού, συμπεριλαμβανομένης μιας πινιάτας που αργότερα σπάει, καθώς και φιγούρες ντυμένες για την παραδοσιακή γιορτή της χώρας, Dia de los Muertos - την Ημέρα των Νεκρών.

Σύντομη εμφάνιση στο βίντεο κάνει ο Μεξικανο-Αμερικανός ηθοποιός Ντάνι Τρέχο. Το τραγούδι είναι από το επερχόμενο άλμπουμ με ισπανικά τραγούδια και τίτλο Hermoso του Μπλάνκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.