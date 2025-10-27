Burevestnik: Απειλή ή μπλόφα ο νέος πύραυλος του Πούτιν;

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε με επιτυχία τον πυρηνοκίνητο πύραυλο cruise Burevestnik, ένα όπλο «απεριόριστης εμβέλειας» που ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτηρίζει μοναδικό στον κόσμο. Η δοκιμή προκάλεσε διεθνή ανησυχία και αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ενώ ειδικοί αμφισβητούν την πρακτική αξία και την ασφάλειά του, κάνοντας λόγο για ένα πολιτικό εγχείρημα υψηλού ρίσκου.

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο συγκεκριμένος πύραυλος χάρη στην ικανότητά του να πετά χαμηλά και να ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους, θα μπορούσε να παρακάμπτει τα αμερικανικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και να μεταφέρει πυρηνικά φορτία οπουδήποτε στη Γη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Κυριακή ότι ο πύραυλος Burevestnik, που σημαίνει «θαλασσοπούλι της καταιγίδας, είναι «ένα πραγματικά μοναδικό όπλο που καμία άλλη χώρα δεν διαθέτει».

Η εξέλιξη έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τη Δευτέρα ότι είναι «ακατάλληλο» να διεξάγονται τέτοιες δοκιμές τη στιγμή που η Ρωσία θα έπρεπε να επικεντρώνεται στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Ωστόσο, πολλοί δυτικοί αναλυτές αμφισβητούν την αξία του πυραύλου, ο οποίος φέρει την κωδική ονομασία «Skyfall» από το ΝΑΤΟ. Ορισμένοι εκτιμούν ότι δεν προσφέρει δυνατότητες που η Ρωσία δεν διαθέτει ήδη, ενώ άλλοι περιγελούν την κίνηση της Μόσχας ως σπατάλη χρημάτων. Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια, καθώς ο μικρός πυρηνικός αντιδραστήρας που κινεί τον πύραυλο θα μπορούσε, σύμφωνα με ειδικούς, να προκαλέσει ραδιενεργή καταστροφή.

«Ο κύριος λόγος που καμία άλλη χώρα δεν έχει προσπαθήσει να κατασκευάσει κάτι παρόμοιο είναι ότι στην πραγματικότητα δεν έχει καμία χρησιμότητα», δήλωσε στο NBC News ο Πάβελ Πόντβιγκ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Αφοπλισμού των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τον Πόντβιγκ, το όπλο είναι κυρίως πολιτικού χαρακτήρα. Ο ίδιος, που εδρεύει στη Γενεύη και διευθύνει το Russian Nuclear Forces Project, πρόσθεσε ότι «ήταν σημαντικό για το Κρεμλίνο, πιστεύω, να δείξει ότι πρόκειται για κάτι μοναδικό, για ένα επίτευγμα που καμία άλλη χώρα δεν έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ επισήμανε τη Δευτέρα ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών.

«Έχουμε ένα πυρηνικό υποβρύχιο, το καλύτερο στον κόσμο, ακριβώς έξω από τις ακτές τους», δήλωσε στους δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One. Ένας πύραυλος, πρόσθεσε, «δεν χρειάζεται να διανύσει 8.000 μίλια».

«Δοκιμάζουμε πυραύλους συνεχώς», είπε. «Δεν παίζουν παιχνίδια μαζί μας και ούτε εμείς παίζουμε μαζί τους».

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν βλέπει κανέναν λόγο η δοκιμή να «επιδεινώσει τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον», που είναι ήδη τεταμένες μετά την ακύρωση της προγραμματισμένης συνόδου Πούτιν-Τραμπ.

Η δοκιμή ανακοινώθηκε την Κυριακή από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον στρατηγό Βαλέρι Γκερασίμοφ, αρχηγό του ρωσικού γενικού επιτελείου, οι οποίοι εμφανίστηκαν μαζί σε βίντεο φορώντας στολές παραλλαγής.

Ο Γκερασίμοφ ενημέρωσε τον πρόεδρο ότι ο πύραυλος πέταξε για 15 ώρες και κάλυψε 8.700 μίλια κατά τη διάρκεια δοκιμής την περασμένη Τρίτη, επίδοση που χαρακτήρισε ρεκόρ, αν και όχι το μέγιστο όριο της εμβέλειάς του.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «εγγυημένη ακρίβεια εναντίον ιδιαίτερα προστατευμένων στόχων σε οποιαδήποτε απόσταση» και τόνισε ότι το σύστημα διαθέτει «υψηλή ικανότητα αποφυγής αντιπυραυλικών και αντιαεροπορικών συστημάτων».

Ο Γκερασίμοφ πρόσθεσε ότι ήταν η πρώτη φορά που ο πύραυλος πραγματοποίησε «πτήση πολλών ωρών». Ωστόσο, ο Burevestnik μόνο νέο όπλο δεν είναι καθώς είχε ανακοινωθεί για πρώτη φορά από τον Βλαντίμιρ Πούτιν τον Μάρτιο του 2018.

Ο πύραυλος χρησιμοποιεί έναν αντιδραστήρα, ουσιαστικά ένα «μικροσκοπικό πυρηνικό εργοστάσιο», για να θερμαίνει τον αέρα σε θερμοκρασίες σχεδόν 3.000 βαθμών Φαρενάιτ, τροφοδοτώντας έναν κινητήρα ramjet που, σύμφωνα με έκθεση του 2019 από την αμερικανική μη κυβερνητική οργάνωση Nuclear Threat Initiative, θα μπορούσε να τον κρατά σε πτήση για αρκετές ημέρες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση είχαν εξετάσει την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, αλλά την εγκατέλειψαν λόγω των ίδιων ανησυχιών που επισημαίνουν σήμερα οι ειδικοί.

Οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν το 2019, όταν μια έκρηξη ανοιχτά των ακτών της ρωσικής Αρκτικής προκάλεσε τον θάνατο πέντε επιστημόνων και αύξησε τα επίπεδα ραδιενέργειας σε κοντινή πόλη. Ειδικοί, καθώς και η κυβέρνηση των ΗΠΑ, εκτίμησαν αργότερα ότι επρόκειτο πιθανότατα για αποτυχημένη δοκιμή του Burevestnik.

Η Νορβηγία δήλωσε τη Δευτέρα ότι η δοκιμή της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε από ένα αρχιπέλαγος στη Θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε νέα δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου cruise μεγάλης εμβέλειας Skyfall (Burevestnik) στη Νόβαγια Ζέμλια», ανέφερε σε δήλωσή του στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Ανδρέας Στένσενες, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας.

Ο πύραυλος θεωρείται όπλο «δεύτερου πλήγματος», σχεδιασμένο να χρησιμοποιηθεί ως απάντηση της Ρωσίας σε πυρηνική επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Πάβελ Πόντβιγκ και άλλους ειδικούς, μια τέτοια επίθεση θα στόχευε πιθανότατα και τις πλατφόρμες εκτόξευσης του Burevestnik, ενώ ο πύραυλος θα εντοπιζόταν εύκολα λόγω της μεγάλης διάρκειας της πτήσης του.

Ο Πόντβιγκ και άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι η ανακοίνωση αυτής της εβδομάδας αποτελεί κυρίως πολιτική απάντηση στα σχέδια του Τραμπ για το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας «Golden Dome» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Άλλοι εκτιμούν ότι η ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν συνιστά αντίδραση στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία αυτόν τον μήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δεν έκανε πολλά για να διαλύσει αυτή την εντύπωση, όταν ρωτήθηκε σχετικά κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα.

«Η διασφάλιση της ασφάλειας είναι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη Ρωσία, ιδίως δεδομένου του μιλιταριστικού κλίματος που ακούμε αυτή την περίοδο, κυρίως από την πλευρά των Ευρωπαίων», δήλωσε.

«Παρά την προθυμία μας να ανοίξουμε διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, και πρωτίστως ο πρόεδρός της, καθοδηγείται από τα εθνικά μας συμφέροντα», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Κάποιοι αναλυτές, όπως ο Φάμπιαν Χόφμαν, ερευνητής στο Oslo Nuclear Project του Πανεπιστημίου του Όσλο, δεν έδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία. «Γιορτάζω κάθε ρούβλι που επενδύει η Ρωσία σε αυτόν τον άχρηστο και περιττό πύραυλο», έγραψε στην πλατφόρμα X.



