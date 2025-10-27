Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η δοκιμή του νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Burevestnik («Θαλασσοβάτης») που πραγματοποίησε η Ρωσία την περασμένη εβδομάδα έγινε από το αρχιπέλαγος της Novaya Zemlya (Νόβαγια Ζεμλιά – Νέα Γη) στην θάλασσα του Μπάρεντς.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Ρωσία πραγματοποίησε μια δοκιμαστική εκτόξευση του πυραύλου κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Skyfall (Burevestnik) από την Νέα Γη», ανέφερε με δήλωσή του που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Reuters ο αντιναύαρχος Νιλς Αντρέας Στενσοένς, επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Νορβηγίας

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник».



По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире.



"Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты" pic.twitter.com/j0k9LBwgU8 — Ученик Штирлица4 (@max_otto4) October 26, 2025

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας της Ρωσίας Βαλέρι Γκεράσιμοφ στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες.

Ο Πούτιν έχει δηλώσει ότι ο πύραυλος 9M730 Burevestnik είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Ο νέος πυρηνοκίνητος πύραυλος(SSC-X-9 Skyfall, σύμφωνα με την κωδική ονομασία του ΝΑΤΟ) μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή.

Σε χθεσινές του δηλώσεις, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.