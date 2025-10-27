Η Πολωνία υπέγραψε δύο ξεχωριστές συμφωνίες με τις Palantir Technologies Inc. και Anduril Industries Inc. τη Δευτέρα, καθώς η χώρα επιταχύνει τις προσπάθειες αναβάθμισης του στρατού της εν μέσω ιστορικού επιπέδου στρατιωτικών δαπανών.

Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας Βουαντισουάφ Κοσινιάκ-Καμύς και ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir, Άλεξ Κάρπ, υπέγραψαν επιστολή προθέσεων σχετικά με δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και κυβερνοασφάλεια στη Βαρσοβία. Την ίδια στιγμή, η κρατική PGZ SA συμφώνησε με την Anduril να συνεργαστούν στην παραγωγή των πυραύλων cruise Barracuda-500M, χωρίς να διευκρινίζεται πότε θα ξεκινήσει η παραγωγή ή ποια είναι η αξία της συμφωνίας.

