Τηλεφωνική επικοινωνία Κινέζου ΥΠΕΞ με Ρούμπιο ενόψει της συνάντησης Τραμπ - Σι

Η Κίνα ελπίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να τη συναντήσουν στη μέση της διαδρομής για να «προετοιμάσουν τις υψηλού επιπέδου διαδράσεις» μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης που είχαν σήμερα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «συζητούν επί μακρόν και σέβονται ο ένας τον άλλον», είπε ο Γουάνγκ, αποκαλώντας τη σχέση του Σι με τον Τραμπ «το πιο πολύτιμο στρατηγικό περιουσιακό στοιχείο στις σχέσεις Κίνας - ΗΠΑ».

Καμία επιβεβαίωση της συνάντησης Τραμπ - Σι από το Πεκίνο

Η τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποιήθηκε πριν από μια αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Σι και του Τραμπ στη Νότια Κορέα αργότερα αυτή την εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής Διευθυνόντων Συμβούλων της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου στη Νότια Κορέα την Πέμπτη. Ωστόσο, το Πεκίνο δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τη συνάντηση, όπως μεταδίδει το CNN.

