Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες BMW BMWG.DE, Mercedes-Benz MBGn.DE και Volkswagen VOWG.DE βρίσκονται σε συνομιλίες με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς που θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό που θα αντισταθμίζει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, ανέφερε την Τετάρτη η εφημερίδα Handelsblatt.

Σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση των δασμών, οι εταιρείες θα μπορούσαν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο πηγές της εταιρείας χωρίς να αναφέρεται ακριβές ποσό.

Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με την Handelsblatt, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.