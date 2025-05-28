Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

BMW, Mercedes και Volkswagen μιλούν απευθείας με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τους δασμούς - Ποια συμφωνία επιδιώκουν

Οι BMW, Mercedes, Volkswagen βρίσκονται σε συνομιλίες με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ - Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις αρχές Ιουλίου

Mercedes Benz

Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες BMW BMWG.DE, Mercedes-Benz MBGn.DE και Volkswagen VOWG.DE βρίσκονται σε συνομιλίες με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για μια συμφωνία σχετικά με τους δασμούς που θα περιλαμβάνει ένα μηχανισμό που θα αντισταθμίζει τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, ανέφερε την Τετάρτη η εφημερίδα Handelsblatt.

Σε αντάλλαγμα για την ελάφρυνση των δασμών, οι εταιρείες θα μπορούσαν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο πηγές της εταιρείας χωρίς να αναφέρεται ακριβές ποσό.

Ο στόχος είναι να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τις αρχές Ιουλίου, σύμφωνα με την Handelsblatt, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΠΑ Mercedes BMW Volkswagen δασμοί
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark