Οι εξαγωγές ελβετικών ρολογιών προς τις ΗΠΑ κατέγραψαν εκρηκτική αύξηση τον Απρίλιο, σημειώνοντας άλμα 149,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, εν μέσω φόβων αναφορικά με τους αμερικανικούς δασμούς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ομοσπονδία ωρολογοποιίας.

Δεδομένου του εμπορικού της πλεονάσματος με τις ΗΠΑ, στην Ελβετία επιβλήθηκαν αμοιβαίοι δασμοί ύψους 31% από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πριν ανασταλεί η εφαρμογή τους για 90 ημέρες, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες για την ωρολογοποιία που πρέπει να παράγει τα ρολόγια της στην Ελβετία για να μπορούν να φέρουν την πολύτιμη σφραγίδα «Made in Switzerland».

Οι φόβοι αυτοί οδήγησαν σε «εξαιρετική αύξηση των αποστολών με προορισμό τις ΗΠΑ», δήλωσε η ομοσπονδία ωρολογοποιών σε ανακοίνωση.

Το άλμα των αποστολών προς τις ΗΠΑ έδωσε ώθηση στο σύνολο των εξαγωγών ρολογιών για τον μήνα Απρίλιο, σημειώνοντας αύξηση 18,2% σε όλες τις αγορές, στα 2,5 δισεκ. ελβετικά φράγκα (2,7 δισεκ. ευρώ).

Χωρίς τις μαζικές αποστολές προς τις ΗΠΑ, οι εξαγωγές ρολογιών θα κατέγραφαν «μείωση 6,4%» τον Απρίλιο, δήλωσε η ομοσπονδία ωρολογοποιών, που έκανε λόγο για «μικτή τάση» στις άλλες αγορές.

Κατά τον μήνα Απρίλιο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν 1,6% προς το Ηνωμένο Βασίλειο, 4,8% προς τη Γαλλία και 1,9% προς την Ιαπωνία, αλλά μειώθηκαν στις άλλες μεγάλες αγορές στην Ασία, υποχωρώντας 30,5% προς την Κίνα και 22,8% προς το Χονγκ Κονγκ.

Οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντική αγορά για τους Ελβετούς ωρολογοποιούς. Την περασμένη χρονιά, οι εξαγωγές τους εκεί διαμορφώθηκαν στα 4,37 δισεκ. ελβετικά φράγκα, σημειώνοντας αύξηση 5%, κάτι που συνεισέφερε στο να αντισταθμιστεί η μείωση της κινεζικής ζήτησης για προϊόντα πολυτελείας.

Οι Ελβετοί ωρολογοποιοί κατέγραψαν τέσσερα χρόνια ισχυρής ανάπτυξης στις ΗΠΑ, μια αγορά που ξεπέρασε την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ το 2021 για να γίνει ο βασικός εξαγωγικός τους προορισμός.

Οι δασμοί στις ΗΠΑ προκαλούν κατά συνέπεια μεγάλη ανησυχία στον κλάδο. Η Ελβετία επιδιώκει ωστόσο να διαπραγματευθεί με την Ουάσινγκτον.

Στα μέσα Μαΐου, η πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Καρίν Κέλερ-Σούτερ και ο υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν συναντήθηκαν στη Γενεύη με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR) Τζέιμισον Γκριρ στο περιθώριο των διαπραγματεύσεων με την Κίνα, ύστερα από μια πρώτη συνάντηση στην Ουάσινγκτον στα τέλη Απριλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.