Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair ανακοίνωσε ότι ματαιώνει όλες τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ μέχρι την 31η Ιουλίου, παρατείνοντας έτσι την αναστολή των πτήσεών της στο Ισραήλ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair Μάικλ Ο’Λίρι δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρεία «χάνει την υπομονή της» με τα προβλήματα ασφαλείας στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ και ενδέχεται να εξετάσει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τις πτήσεις της σε εναλλακτικούς προορισμούς.

Πηγή: skai.gr

