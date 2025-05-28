Συνεργασία Βερολίνου-Κιέβου για πυραύλους μεγάλης εμβέλειας

Συνεργασία στην παραγωγή οπλικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας, περισσότερες επενδύσεις στην ουκρανική άμυνα. Αυτά είναι τα συμπεράσματα από την κοινή συνέντευξη Τύπου Μερτς-Ζελένσκι. Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Αποφασισμένη να στηρίξει την Ουκρανία με οποιονδήποτε τρόπο χρειαστεί φαίνεται να είναι η γερμανική κυβέρνηση. Κατά την κρίσιμη συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα στο Βερολίνο ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιβεβαίωσε τη δέσμευση της χώρας του για περαιτέρω στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο.

«Θα συνεχίσουμε και θα διευρύνουμε τις στρατιωτικές μας προμήθειες προς την Ουκρανία», τόνισε στην κοινή συνέντευξη Τύπου ο καγκελάριος Μερτς. Το βάρος δίνεται τώρα στην κοινή παραγωγή οπλικών συστημάτων, μιας και όπως ανακοινώθηκε, τα δύο κράτη βρίσκονται στη διαδικασία συμφωνίας για πυραύλους μεγάλης εμβέλειας ουκρανικής κατασκευής με γερμανική συμμετοχή, με τα οποία το Κίεβο θα μπορεί να πλήξει στόχους σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι αναμένονται περισσότερες γερμανικές επενδύσεις στην άμυνα, ενώ επανέλαβε την ανάγκη της Ουκρανίας να μπορεί να βάλλει κατά στόχων σε μεγαλύτερη απόσταση από αυτήν που επέτρεπαν οι μέχρι πρότινος στρατιωτικές της δυνατότητες.

Ήρθε η ώρα των Taurus;

Ο επικεφαλής της καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι, από την πλευρά του δεν πάντως νωρίτερα την Τετάρτη από την πλευρά του την αποστολή πυραύλων Taurus στο Κίεβο. «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για την αποτελεσματική στήριξη της Ουκρανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το εν λόγω ζήτημα ο καγκελάριος Μερτς υπογράμμισε πως η Γερμανία προτίθεται να στηρίξει την Ουκρανία με κάθε τρόπο, ωστόσο τα των στρατιωτικών προμήθειων δεν θα συζητούνται δημοσίως. Ο Γερμανός καγκελάριος προσέθεσε πως κατά το προσεχές διάστημα πρόκειται να εντατικοποιηθούν οι διμερείς συνομιλίες Βερολίνου-Κιέβου.

Ο Γενς Σπαν, επικεφαλής της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών στην Μπούντεσταγκ, σχολίασε ότι «δεν έχει ιδιαίτερο νόημα να συζητάμε για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Ας συνεχίσει ο Πούτιν να βρίσκεται σε αβεβαιότητα ως προς το τι θα κάνουμε, τι θα στείλουμε, τι δυνατότητες έχει η Ουκρανία. Το καθοριστικό είναι να μπορεί η Ουκρανία να υπερασπιστεί την πατρίδα της και την ελευθερία μας».

Ο καγκελάριος Μερτς ξεκαθάρισε πάντως από την καγκελαρία για μία ακόμη φορά πως η κυβέρνησή του θα καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Σε αυτό το πλαίσιο ο Μερτς απέκλεισε κατηγορηματικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι την αξιοποίηση του δικτύου αγωγών Nord Stream 2 για προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία, υπογραμμίζοντας πως η γερμανική κυβέρνηση θα κάνει το παν για να αποτρέψει την επαναλειτουργία του.

Θετικές αντιδράσεις για την άρση των περιορισμών

Στο μεταξύ και η Γερμανίδα επικεφαλής της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ασφάλεια και την Άμυνα, Μαρί Άγκνες Στρακ-Τσίμερμαν, χαιρέτισε την αλλαγή στάσης του καγκελάριου Μερτς, ο οποίος χθες ανέφερε πως η Ουκρανία έχει πλέον τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και οπλικά συστήματα μεγάλης εμβέλειας.

Ωστόσο, η πολιτικός του FDP επέκρινε το γεγονός ότι τα όπλα που έχει παραδόσει ως τώρα η Γερμανία δεν έχουν «ούτε κατά διάνοια» την εμβέλεια των πυραυλικών κεφαλών "Storm Shadow” ή των πυραύλων "ATACMS” που έχουν στείλει η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ αντιστοίχως.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Στρακ-Τσίμερμαν τάσσεται υπέρ της αποστολής πυραύλων Taurus στην Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να μπορέσει πράγματι να πλήξει στόχους σε ρωσικό έδαφος και με αυτόν τον τρόπο να αποτρέψει περαιτέρω επιθέσεις της Μόσχας. Οι πύραυλοι Taurus βέβαια «δεν μπορούν να κάνουν θαύματα», δήλωσε ακόμη η πολιτικός του FDP, εξηγώντας πως, εν αντιθέσει με τα όσα διαμηνύει η Ρωσία, οι πυραυλικές αυτές κεφαλές δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν για παράδειγμα ως τη Μόσχα.

Από την άλλη πλευρά βέβαια – πέραν του Κρεμλίνου – υπάρχουν και ορισμένες φορές που εκτιμούν ότι το «πράσινο φως» του Φρίντριχ Μερτς για τη χρήση γερμανικών όπλων ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Ο Ραλφ Στέγκνερ για παράδειγμα, πολιτικός του SPD που ασχολείται με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δεν θεωρεί πως η απόφαση του καγκελαρίου είναι «ιδιαιτέρως βοηθητική», προσθέτοντας πως όλες οι κινήσεις που διευρύνουν τον πόλεμο είναι λανθασμένες.

Θα προσκληθεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ η Ουκρανία;

Στην προσεχή σύνοδο του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι από το Βερολίνο, επισημαίνοντας πως, εάν δεν προσκληθεί η Ουκρανία σε αυτήν, θα πρόκειται για μία «νίκη για τον Πούτιν σε βάρος της Συμμαχίας».

Το προηγούμενο διάστημα είχαν υπάρξει πάντως διαρροές από αμερικανικούς διπλωματικούς κύκλους, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ εξέταζε το ενδεχόμενο να μην προσκαλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο στη σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στην Ολλανδία. Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βέβαια διέψευσε τις πληροφορίες – η Ουκρανία ωστόσο δεν έχει προσκληθεί ακόμη στη σύνοδο.

Πηγή: Deutsche Welle

