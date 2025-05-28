Νετανιάχου: Εξουδετερώθηκε ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα Μοχάμεντ Σινουάρ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμαντ Σινουάρ, ένας από τους πλέον καταζητούμενους και μικρότερος αδελφός του νεκρού ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, εξοντώθηκε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Νωρίτερα, στα μέσα Μαΐου, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσσέτ ότι υπήρχαν αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο Σινουάρ ήταν νεκρός. Ο Κατς είχε κάνει τη δήλωση αυτή αφότου πηγές των IDF δήλωσαν στη Jerusalem Post ότι εξακολουθούν να μην επιβεβαιώνουν τις ξένες αναφορές ότι η σορός του Σινουάρ είχε βρεθεί μαζί με περίπου δώδεκα βοηθούς του, συμπεριλαμβανομένης της σορού του πιθανού διαδόχου του Σινουάρ, του αρχηγού της ταξιαρχίας Rafah Mohammed Shabanah. Πηγές είχαν πει στη Jerusalem Post ότι οι δύο κορυφαίοι ηγέτες της Χαμάς ήταν μαζί, γεγονός που καθιστά πολύ πιθανό ότι και οι δύο είναι νεκροί.

Στις 13 Μαΐου, τουλάχιστον 28 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων κοντά σε νοσοκομείο στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν τα πλήγματα στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, στόχος αυτής της επιχείρησης ήταν η εξόντωση του Μοχάμεντ Σινουάρ. Ωστόσο, ο θάνατός του δεν είχε επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής από το Ισραήλ.

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, γεγονός που θα άφηνε τον στενό του συνεργάτη Izz al-Din Haddad, ο οποίος επί του παρόντος επιβλέπει τις επιχειρήσεις στη βόρεια Γάζα, επικεφαλής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς σε ολόκληρο τον θύλακα.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ανήλθε στην ηγεσία της Χαμάς πέρυσι, αφότου το Ισραήλ σκότωσε τον αδελφό του Γιαχία σε μάχη κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίασε την επίθεση κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 που προκάλεσε τον πόλεμο και αργότερα ορίστηκε ο γενικός ηγέτης της Χαμάς αφού το Ισραήλ σκότωσε τον προκάτοχό του Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν.

Δεν είναι σαφές πώς ο θάνατος του Μοχάμεντ Σινουάρ, εάν επιβεβαιωθεί και από τη Χαμάς, θα επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων συνολικά στην οργάνωση - για παράδειγμα, εάν ο θάνατός του θα ενισχύσει ή θα μειώσει την επιρροή των εξόριστων μελών του συμβουλίου ηγεσίας της Χαμάς στη λήψη αποφάσεων για την πολιτική στις διαπραγματεύσεις κατάπαυσης του πυρός.

Αξιωματούχοι της Χαμάς περιγράφουν τους Σινουάρ και Haddad ως "φαντάσματα" που έχουν ξεγελάσει εδώ και καιρό τις υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ.

Όπως και ο αδελφός του Γιαχία, ο Μοχάμεντ είχε επιβιώσει από πολλές ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιδρομών, δήλωσαν πηγές της Χαμάς.

Όταν ο Σινουάρ επισκέφθηκε κάποτε ένα νεκροταφείο, οι σύντροφοί του ανακάλυψαν ότι ένας τηλεχειριζόμενος εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής του, σύμφωνα με τις πηγές της Χαμάς.

Το 2003, πράκτορες της Χαμάς ανακάλυψαν μια βόμβα τοποθετημένη στον τοίχο του σπιτιού του Μοχάμεντ Σινουάρ, αποτρέποντας μια απόπειρα δολοφονίας, με τη Χαμάς να κατηγορεί τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες.

Γνωστός για τις μυστικές επιχειρήσεις, ο Μοχάμεντ Σινουάρ έπαιξε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσαν πηγές της Χαμάς.

Πιστεύεται επίσης ευρέως ότι ήταν ένας από τους εγκεφάλους της διασυνοριακής επίθεσης του 2006 και της απαγωγής του Ισραηλινού στρατιώτη Γκιλάντ Σαλίτ.Η Χαμάς κρατούσε τον Σαλίτ για πέντε χρόνια προτού τον ανταλλάξει με περισσότερους από 1.000 Παλαιστίνιους που κρατούνταν στο Ισραήλ. Σύμφωνα με τη συμφωνία, ο αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του οποίου ο σχολαστικός σχεδιασμός για την επίθεση του 2023 κατέρριψε τη φήμη του Ισραήλ ως αήττητης δύναμης σε μια εχθρική περιοχή, ήταν μεταξύ εκείνων που αφέθηκαν ελεύθεροι.

Οι Σινουάρ κατάγονταν αρχικά από το Asqalan - τη σημερινή ισραηλινή πόλη Ashkelon - και έγιναν πρόσφυγες όπως εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι Παλαιστίνιοι σε αυτό που αποκαλούν Nakba, ή καταστροφή, κατά τη γέννηση του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1948. Η οικογένεια εγκαταστάθηκε στο Χαν Γιουνίς στη Γάζα, το οποίο έχει σε μεγάλο βαθμό μετατραπεί σε ερείπια κατά τον τελευταίο πόλεμο.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ μορφώθηκε σε σχολεία που διαχειρίζεται η παλαιστινιακή υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ (UNRWA), η οποία έχει εδώ και καιρό τεταμένες σχέσεις με το Ισραήλ, μεταξύ άλλων και κατά τη διάρκεια του σημερινού πολέμου στη Γάζα.

Εντάχθηκε στη Χαμάς λίγο μετά την ίδρυσή της, επηρεασμένος από τον αδελφό του Γιαχία, πρώην μέλος της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της παλαιότερης και κάποτε με τη μεγαλύτερη επιρροή ισλαμιστικής ομάδας στη Μέση Ανατολή.

Η φήμη του ως σκληροπυρηνικού τον βοήθησε να αναρριχηθεί στις στρατιωτικές τάξεις της οργάνωσης και μέχρι το 2005 ήταν επικεφαλής της ταξιαρχίας Χαν Γιουνίς της Χαμάς. Η μονάδα, ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα τμήματα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ήταν υπεύθυνη για διασυνοριακές επιθέσεις, εκτόξευση ρουκετών και τοποθέτηση βομβών κατά μήκος των συνόρων.

