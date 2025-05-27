Ενας Ισπανός πιλοποιός προειδοποίησε ότι μια παράδοση 40 ετών εξαγωγής εβραϊκών καπέλων για Ορθόδοξους Εβραίους στις ΗΠΑ κινδυνεύει να ''πέσει θύμα'' του εμπορικού πολέμου που έχει κηρύξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η κοινότητα των Ορθόδοξων Εβραίων, κυρίως στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι, αγοράζει περίπου 30.000 καπέλα ετησίως από το εργοστάσιο Fernandez y Roche Industrias Sombreras Españolas στη Σεβίλλη της νότιας Ισπανίας, το οποίο λειτουργεί εδώ και 140 χρόνια, και τον Μάιο άρχισε για πρώτη φορά να καταβάλει δασμούς 10% για να εξάγει στις ΗΠΑ, όπως είπε στο Reuters ο διευθυντής του Άμπραχαμ Μαθουέκος.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένως ασκήσει κριτική εναντίον της ΕΕ για άδικες - όπως τις χαρακτηρίζει- ανισορροπίες στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, έχει απειλήσει επίσης με επιβολή περαιτέρω δασμών 50% για τα προϊόντα από την ΕΕ, αλλά την Κυριακή συμφώνησε να παραμείνουν «παγωμένοι» ως τις 9 Ιουλίου.

Υψηλότεροι δασμοί θα ήταν "δραματικοί" για το εργοστάσιο κατασκευής χειροποίητων καπέλων καθώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μειώσει τις τιμές για τους σταθερούς πελάτες του στις ΗΠΑ ώστε να αντισταθμίσει τον νέο φόρο, εξηγεί ο Μαθουέκος.

"Τα περιθώριά μας είναι στενά και επομένως αναμένουμε μείωση της ζήτησης", τονίζει.

Το εργοστάσιο προμηθεύει το 60% από τα 100.000 καπέλα (τσόχινα τύπου φεντόρα) που αγοράζουν κάθε χρόνο Ορθόδοξοι Εβραίοι, με τα μισά από αυτά να πηγαίνουν στις ΗΠΑ και τα υπόλοιπα στο Ισραήλ.

Τα ισπανικά καπέλα αναλογούν στο ένα πέμπτο όλων των μαύρων εβραϊκών καπέλων που αγοράζει η κοινότητα των Ορθόδοξων Εβραίων στις ΗΠΑ. Η χώρα εισάγει ωστόσο και από την Ιταλία και την Κίνα, εξηγεί ο Μαθουέκος.

Το μαύρο τσόχινο καπέλο, το οποίο φορούν καθημερινά οι Ορθόδοξοι Εβραίοι άνδρες από 13 ετών, αντικαθίσταται συνήθως κάθε τρία χρόνια με κόστος που κυμαίνεται από 120 έως 380 δολάρια, προσθέτει ο Μαθουέκος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι Αμερικανοί πελάτες του ενδέχεται σταδιακά να αρχίσουν να αγοράζουν λιγότερα καπέλα από το εξωτερικό και να αναζητούν Αμερικανούς κατασκευαστές που τα διαθέτουν σε χαμηλότερες τιμές.

"Υπάρχουν εργοστάσια κατασκευής καπέλων στις ΗΠΑ, αλλά ειδικεύονται σε καπέλα καουμπόι", καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

