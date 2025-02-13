Bloomberg: Ο Πούτιν πέτυχε μια νίκη με τον Τραμπ - Τώρα μπορεί να ανοίξει η όρεξή του για περισσότερα στην Ουκρανία

Η ρωσική ευφορία για την τηλεφωνική επικοινωνία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ δίνει γρήγορα τη θέση της στους σκληρούς υπολογισμούς για το πώς θα αξιοποιηθεί στο έπακρο η εντυπωσιακή ανακάλυψη για την Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ενώ υπάρχει χαρά για την προθυμία του Αμερικανού προέδρου να παραμερίσει την Ουκρανία και την Ευρώπη και να ασχοληθεί απευθείας με τον Πούτιν, το Κρεμλίνο δεν αισθάνεται ακόμη νίκη, σύμφωνα με δύο πηγές του διεθνούς πρακτορείου που έχουν γνώση της κατάστασης. Δύσκολες διαπραγματεύσεις βρίσκονται μπροστά μας και δεν υπάρχει βεβαιότητα για μια γρήγορη συμφωνία, είπαν οι πηγές, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Υπάρχει σαφής ευφορία από το γεγονός και μόνο της επικοινωνίας», δήλωσε η Ekaterina Schulmann, πολιτική επιστήμονας στο Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο. Παρόλα αυτά, «αυτό είναι μόνο η αρχή του παιχνιδιού», είπε.

Η ετοιμότητα του πρώην πράκτορα της KGB Πούτιν να εφαρμόσει τη στρατηγική ήρεμης υπομονής με τον Τραμπ φαίνεται να αποδίδει καρπούς για τη Ρωσία. Το Κρεμλίνο ασχολήθηκε ελάχιστα μετά την ορκωμοσία του Τραμπ τον περασμένο μήνα, για παράδειγμα, όταν εκείνος απείλησε με «μεγάλες» κυρώσεις και με συντριβή της τιμής του πετρελαίου για να καταστρέψει τη ρωσική οικονομία, εκτός αν ο Πούτιν έκανε μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ήταν πιο σημαντικό να κρατηθεί ανοιχτή η πόρτα για την έναρξη των συνομιλιών με τον Τραμπ, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση των συζητήσεων στο Κρεμλίνο.

«Ο Πούτιν πιστεύει ότι ο Τραμπ πρέπει να αποπλανηθεί, ότι πρέπει να κολακεύεται από την κορυφή ως τα νύχια», δήλωσε η Τατιάνα Στανόβαγια, ιδρύτρια της εταιρείας R.Politik. «Επενδύει πολύ στις διαπραγματεύσεις με τον Τραμπ, αλλά προετοιμάζεται επίσης για το σενάριο να αντιμετωπίσει την Ουκρανία χωρίς τον Τραμπ και να συνεχίσει να τη βομβαρδίζει μέχρι να συνθηκολογήσει».

Ο Πούτιν σημείωσε τεράστια κέρδη στην 90λεπτη τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης με τον Τραμπ, στην πρώτη επίσημη επικοινωνία μεταξύ ηγετών των δύο χωρών από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ο Τραμπ εγκατέλειψε την πολιτική του προκατόχου του προέδρου Τζο Μπάιντεν που αρνιόταν να συνεργαστεί με τη Ρωσία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου και ανέτρεψε τις μακροχρόνιες θέσεις των ΗΠΑ που υποστήριζαν την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα απαιτήσει ότι η Ουκρανία δεν πρέπει ποτέ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και ότι μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα πρέπει να αναγνωρίζει την «πραγματικότητα στο έδαφος» με τις δυνάμεις του να καταλαμβάνουν μεγάλες εδαφικές εκτάσεις στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας. Έχει επίσης πει ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να διεξαχθούν κυρίως με τις ΗΠΑ και όχι με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και ο Πούτιν σχεδιάζουν να συναντηθούν στη Σαουδική Αραβία και ότι οι δύο ηγέτες προσκάλεσαν ο ένας τον άλλον να επισκεφθούν τις χώρες τους κατά τη διάρκεια της «εξαιρετικά παραγωγικής» τηλεφωνικής επικοινωνίας. Αργότερα την ίδια μέρα ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι «για να τον ενημερώσει» για τη συνομιλία.

Το τηλεφώνημα του Πούτιν με τον Τραμπ δείχνει ότι η δυτική πολιτική απομόνωσης της Ρωσίας «έχει καταρρεύσει», δήλωσε ο Σεργκέι Μάρκοφ, πολιτικός σύμβουλος προσκείμενος στο Κρεμλίνο, στο κανάλι του Telegram. «Η Δύση είναι σαφώς διχασμένη».

Ενώ οι περισσότεροι από την ομάδα εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ δεν έχουν εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ο Πούτιν περιβάλλεται από συνεργάτες με εμπειρία δεκαετιών στις συναλλαγές με τις αμερικανικές διοικήσεις και βαθιά γνώση της Ουκρανίας και των πιθανών τρωτών σημείων της. Αυτό είναι πιθανό να προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όταν οι δύο ηγέτες καθίσουν να διαπραγματευτούν αυτοπροσώπως.

Τα ρωσικά «γεράκια» πανηγυρίζουν. «Η Ουκρανία είναι απλώς μια αφορμή για έναν μεγάλο διάλογο μεταξύ μεγάλων εθνών για την έναρξη μιας νέας εποχής στην ιστορία της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Konstantin Malofeyev, εθνικιστής μεγιστάνας και πιστός φίλος του Κρεμλίνου.

Οι ρωσικές μετοχές σημείωσαν άνοδο και οι ευρωπαϊκές αμυντικές μετοχές υποχώρησαν λόγω των προοπτικών μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Ορισμένοι δυτικοί αξιωματούχοι που φθάνουν για τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια που αρχίζει την Παρασκευή χαρακτήρισαν τη στάση του Τραμπ ως ξεπούλημα, λέγοντας ότι φοβούνται ότι οι ΗΠΑ υποχωρούν στις βασικές απαιτήσεις του Πούτιν χωρίς να πάρουν τίποτα σε αντάλλαγμα.

Σίγουρα, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν στην ανατολική Ουκρανία και κανείς δεν μιλάει για επικείμενο πάγωμα του πολέμου, ούτε για συνολική διευθέτηση της χειρότερης σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Πούτιν και ο Τραμπ έδωσαν εντολή στους αξιωματούχους τους να αρχίσουν «αμέσως» τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους την Πέμπτη. Αν και «δεν πρέπει να προτρέχουμε» στις προσπάθειες επίλυσης της σύγκρουσης, «είμαστε πολύ εντυπωσιασμένοι από τη θέση της σημερινής κυβέρνησης», είπε ο Πεσκόφ.

Η Ρωσία θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον κύριο συνομιλητή της στις διαπραγματεύσεις, αν και η Ουκρανία θα συμμετάσχει «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε αργότερα ο Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση. Ο Πούτιν και ο Τραμπ δεν συζήτησαν την ευρωπαϊκή συμμετοχή, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο νέος υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε στους συμμάχους του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες ότι είναι «αυταπάτη» να επιστρέψει η Ουκρανία στα σύνορά της πριν από το 2014, πριν η Ρωσία προσαρτήσει την Κριμαία. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ επίσης δεν είναι «ρεαλιστική» και τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα συμμετάσχουν σε καμία μεταπολεμική ειρηνευτική αποστολή στη χώρα, είπε ο Χέγκσεθ.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν μείνει άναυδοι. «Οποιαδήποτε συμφωνία πίσω από την πλάτη μας δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη. «Οποιαδήποτε συμφωνία θα χρειαστεί η Ουκρανία και η Ευρώπη να είναι μέρος της».

Μπορεί να μείνει στην ιστορία ως «μια μαύρη μέρα» για την Ευρώπη, δήλωσε ο Marko Mihkelson, πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων του κοινοβουλίου της Εσθονίας, στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ERR την Πέμπτη. «Στέλνει το μήνυμα ότι τα σύνορα μπορούν να αλλάξουν με τη βία και ότι η ισχύς υπερισχύει της δικαιοσύνης».

«Δεν υπάρχουν πλέον φόβοι και κόμπλεξ σχετικά με την αμοιβαία συμπάθεια μεταξύ των Τραμπιστών και των Ρώσων», δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, πολιτικός επιστήμονας στη Μόσχα, ο οποίος υποστηρίζει την ιδεολογία του “Ρωσικού Κόσμου”, δικαιολογώντας έτσι την εισβολή του Κρεμλίνου. «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα όπως η Ουκρανία. Απλώς κύματα στην επιφάνεια των ρωσοαμερικανικών σχέσεων».

Ήταν «μια ημέρα καλών ειδήσεων» για τη Ρωσία, αν και υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος να διανυθεί, δήλωσε ο Konstantin Kosachyov, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της άνω βουλής του κοινοβουλίου της. «Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει το δικαίωμα να κάνει λάθος», δήλωσε μέσω Telegram.

«Ο Τραμπ έχει ουσιαστικά παραδοθεί στον Πούτιν όσον αφορά την Ουκρανία» πριν καν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ στην πρώτη θητεία του, στην πλατφόρμα Χ. «Η ζημιά στα συμφέροντα ασφαλείας των ΗΠΑ θα επεκταθεί πολύ πέρα από την Κεντρική Ευρώπη, όπως μπορούν να δουν ξεκάθαρα οι αντίπαλοί μας στη Μέση Ανατολή και στον Ινδο-Ειρηνικό».

