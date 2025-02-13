Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε την Πέμπτη ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί σε «εμπόλεμη νοοτροπία» παρά τις αναφορές του Τραμπ για «τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»



Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισήμανε ότι το ΝΑΤΟ παρείχε 50 δισεκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη στην Ουκρανία, με το 60% αυτών να προέρχεται από την Ευρώπη και τον Καναδά.

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε άλλα μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις συνεισφορές τους.



Ο Ρούτε σημείωσε ότι έχει ανακοινωθεί ένα νέο πακέτο στρατιωτικής υποστήριξης για την Ουκρανία, το οποίο στέλνει ένα «σαφές μήνυμα» ότι η Ευρώπη και ο Καναδάς αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος.



Όλοι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ πιστεύουν ότι, όταν ξεκινήσουν οι διαπραγματευτικές συνομιλίες, η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στη «καλύτερη δυνατή θέση», υπογράμμισε.



Όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα «πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ο Πούτιν δεν θα προσπαθήσει να αρπάξει άλλο ένα τετραγωνικό μίλι, ένα χιλιόμετρο, της Ουκρανίας» τόνισε ο Μαρκ Ρούτε.



Πρόσθεσε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες θα οδηγήσουν σε ένα «μόνιμο αποτέλεσμα».



«Ο Πούτιν είναι δυνατός διαπραγματευτής, είναι πολύ απρόβλεπτος… Είναι σημαντικό να καταλάβει ότι η Δύση είναι ενωμένη».

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιχειρήσει ποτέ ξανά να επιτεθεί στην Ουκρανία, αυτό είναι κρίσιμο... αλλά ποτέ δεν δόθηκε υπόσχεση στην Ουκρανία ότι θα γινόταν μέλος του ΝΑΤΟ ως μέρος της ειρηνευτικής συμφωνίας».

Πηγή: skai.gr

