Ζελένσκι: Μην εμπιστεύεστε τον ισχυρισμό του Πούτιν ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τους ηγέτες όλων των χωρών «να μην εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς του Πούτιν ότι είναι έτοιμος να τερματίσει τον πόλεμο», μετά τις δραματικές εξελίξεις των τελευταίων 24ωρων που περιελάμβαναν τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου σε μια προσπάθεια έναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών.



Ο Ζελένσκι έκανε το σχόλιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ.



Ο Ουκρανός πρόεδρος και ο Πολωνός πρωθυπουργός συζήτησαν «τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια διαρκή και πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία» και «συμφώνησαν ότι καμία διαπραγμάτευση με τον Πούτιν δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μια ενιαία θέση από την Ουκρανία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ».



Αλλά καταδεικνύοντας εντονότερα από ποτέ τον σκεπτικισμό του για τις συνομιλίες, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «προειδοποίησε τους παγκόσμιους ηγέτες να μην εμπιστευτούν τους ισχυρισμούς του Πούτιν για ετοιμότητα να τερματίσει τον πόλεμο».

Ακολουθούν αναλυτικά τα σχόλιά του Ουκρανού προέδρου:



«Μίλησα με τον Πολωνό πρωθυπουργό @donaldtusk. Συζητήσαμε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για μια διαρκή και πραγματική ειρήνη στην Ουκρανία και συμφωνήσαμε ότι καμία διαπραγμάτευση με τον Πούτιν δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς μια ενιαία θέση από την Ουκρανία, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ.



»Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τη συνομιλία μου με τον Πρόεδρο Τραμπ και συζητήσαμε τα βασικά μηνύματα και την ανάγκη συντονισμού των θέσεων όλων των Ευρωπαίων για την επίτευξη επιτυχών αποτελεσμάτων για ολόκληρη την Ευρώπη.



»Τόνισα ότι η Ουκρανία πρέπει να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, με ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας και ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα ήταν πιο οικονομική για τους εταίρους. Μια άλλη βασική εγγύηση είναι η σοβαρή επένδυση στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας.



»Προειδοποίησα επίσης τους παγκόσμιους ηγέτες να μην εμπιστεύονται τους ισχυρισμούς του Πούτιν για ετοιμότητα να τερματίσει τον πόλεμο».



Πηγή: skai.gr

