Πεσκόφ: Το Κίεβο θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο - Θα υπάρξουν και ξεχωριστές συνομιλίες ΗΠΑ - Ρωσίας

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία θα συμμετάσχει «με τον ένα ή τον άλλο τρόπο» σε οποιεσδήποτε συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά πρόσθεσε ότι θα υπάρξει και μια ξεχωριστή συζήτηση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ρωσία, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ένα άλλο πρακτορείο, το Interfax, μετέδωσε ότι ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η προετοιμασία για μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να διαρκέσει έως και αρκετούς μήνες, αλλά και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, αποτελεί μια κατάλληλη τοποθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν συνομίλησαν για πάνω από μία ώρα την Τετάρτη, στην πρώτη γνωστή άμεση επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας από τότε που ο Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζο Μπάιντεν λίγο πριν στείλει τον στρατό του στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Πέμπτη, το Κρεμλίνο ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε από τη θέση του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι γίνονται προετοιμασίες για μια συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν.

