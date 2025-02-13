Διάσκεψη Μονάχου και ντιμπέιτ υποψήφιων καγκελαρίων

Το χθεσινοβραδινό τηλεφώνημα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλάντιμιρ Πούτιν κράτησε πάνω από μια ώρα. Ακολούθησε ενημέρωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλα για το μέλλον της Ουκρανίας -όπως τα σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ.



Αν και η εξέλιξη αυτή αναμενόταν, έπεσε παρόλα αυτά σαν κεραυνός εν αιθρία, μία ημέρα πριν από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου αναμένεται τόσο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι όσο και μεγάλη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ: ο αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βανς, ο υπ. Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιοκαι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία Κιθ Κέλογκ. Αλλά και μόλις λίγες ώρες από την κρίσιμη τηλεμαχία στη Γερμανία μεταξύ των τεσσάρων υποψήφιων καγκελαρίων: Φρίντριχ Μερτς από τους Χριστιανοδημοκράτες, Αλίς Βάιντελ από την Εναλλακτική για τη Γερμανία, Όλαφ Σολτς από τους Σοσιαλδημοκράτες και Ρόμπερτ Χάμπεκ από τους Πρασίνους.



Ποιος θα είναι ο ρόλος του Βερολίνου στην Ουκρανία την επόμενη μέρα δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η Γερμανία εισφέρει μετά τις ΗΠΑ και τη μεγαλύτερη βοήθεια στο Κίεβο; Και ποιο θα είναι το επόμενο στάδιο του πολέμου, αν δεν επιτευχθεί τελικά μια κοινώς αποδεκτή ειρήνευση;

Δυσαρέσκεια από το γερμανικό υπ. Εξωτερικών

Ο Τραμπ πάντως επισπεύδει τις διαδικασίες με τη Μόσχα, λίγο πριν από τη συμπλήρωση τριών χρόνων από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Βασικά σημεία του περίφημου σχεδίου του για την Ουκρανία είναι ήδη γνωστά και προκαλούν παγκόσμια αναταραχή, τουλάχιστον στις δυτικές πρωτεύουσες, τις Βρυξέλλες και κυρίως τη Γερμανία.



«Το τηλεφώνημα ήταν ασυνήθιστο» ανέφερε στη γερμανική ραδιοφωνία DLF η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ. Η ΕΕ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων και ο Ουκρανός πρόεδρος εκ των υστέρων. Η Γερμανίδα υπ. Εξωτερικών βλέπει θετικά την κίνηση Πούτιν να συνομιλήσει για την ειρήνη όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι, όπως σημειώνει, η διατήρηση της εδαφικής κυριαρχίας της Ουκρανίας.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τα σχέδια του Τραμπ σε συντονισμό πια με τον Πούτιν για την Ουκρανία, ένας από τους βασικούς όρους που θέτει η κυβέρνηση Τραμπ προς το Κίεβο φαίνεται να είναι η συμφωνία του Κιέβου για αναπόφευκτες και οδυνηρές, μεταξύ αυτών η αποκήρυξη του στόχου της Ουκρανίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

«Ντιλ» ΗΠΑ -Ουκρανίας στο Μόναχο;

Ταυτόχρονα ο Λευκός Οίκος υπό τη νέα του σύνθεση πιέζει την Ευρώπη και τη Γερμανία για να αναλάβουν όλο το βάρος, από εδώ και πέρα, της στήριξης της Ουκρανίας στρατιωτικά για τη διασφάλιση της ειρήνης χωρίς αμερικανική στρατιωτική παρουσία.



Οι επιδιώξεις του Τραμπ για το Ουκρανικό έχουν πάντως ήδη γνωστοποιηθεί στις Βρυξέλλες και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπως φάνηκε και από τη χθεσινή παρουσία του Αμερικανού υπ. Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ στην έδρα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, όπου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, αναμένεται να μιλήσει το μεσημέρι της Παρασκευής ενώ όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα επίκειται στο Μόναχο και συνάντηση Βανς-Ζελένσκι.



Αναλυτές αλλά και ο επικεφαλής της Διάσκεψης, Κρίστοφ Χόισγκεν, επιβεβαίωσαν ότι αναμένονται έντονες διπλωματικές διεργασίες για το Ουκρανικό στο περιθώριο της Διάσκεψης. Θα υπάρξει «ντιλ» μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας στο Μόναχο; Και τι θα αποδεχθεί το Κίεβο μια οικονομική συμφωνία για την εκμετάλλευση των σπάνιων γαιών της χώρας με αντάλλαγμα την αμερικανική βοήθεια; Σίγουρο είναι ότι οι επόμενες μέρες αναμένονται κρίσιμες.

