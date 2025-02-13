DW: Αμήχανες αντιδράσεις μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Πούτιν

Η στιγμή για την οποία ανησυχούσαν οι Ευρωπαίοι έφτασε χθες το βράδυ με την ανακοίνωση της 90λεπτης τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπου συμφώνησαν να ξεκινήσουν άμεσα ειρηνευτικές συνομιλίες για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία , αφήνοντας εκτός του «κάδρου» την Ευρώπη.



Ως άμεση αντίδραση επτά υπουργοί Εξωτερικών από Γαλλία , Γερμανία , Βρετανία , Πολωνία , Ιταλία , Ισπανία , Ουκρανία και η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, που βρέθηκαν χθες στο Παρίσι για να συντονίσουν τις ενέργειες τους με τη νέα αμερικανική διοίκηση, έστειλαν σαφές μήνυμα ότι «η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι μέρος οποιασδήποτε διαπραγμάτευσης». Ωστόσο, είναι εξίσου σαφές ότι το μήνυμα δεν θα εισακουστεί στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού.

Χέγκσεθ: «Δεν είναι προδοσία»

Νωρίτερα και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mαρκ Ρούτε έδωσε το δικό του «στίγμα», λέγοντας ότι «η Ουκρανία θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις ειρηνευτικές συνομιλίες και κάθε τελική συμφωνία θα πρέπει να είναι ανθεκτική».



Το ίδιο μήνυμα έστειλε και η πλειονότητα των υπουργών Άμυνας που συναντάται στις Βρυξέλλες, με τον Βρετανό Τζον Χέιλι να σημειώνει ότι «δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία».



Προσερχόμενος στη νατοϊκή σύνοδο, ο Αμερικανός ομόλογός του Πιτ Χέγκσεθ, πάντως, ισχυρίστηκε ότι οι προσπάθειες του Τραμπ να διαπραγματευθεί μια ειρηνευτική συμφωνία «δεν είναι σίγουρα προδοσία» έναντι των Ουκρανών και επέμεινε ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσει άμεσα τις αμυντικές του δαπάνες.



Είχε προηγηθεί «ψυχρολουσία» στην έδρα του ΝΑΤΟ , όταν στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της ομάδας επαφής για την άμυνα της Ουκρανίας, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι η επιστροφή στα σύνορα της Ουκρανίας πριν από το 2014 είναι «μη ρεαλιστική» και πως οι ΗΠΑ δεν βλέπουν την ένταξη του Κιέβου στο ΝΑΤΟ ως μέρος της λύσης.

Μπέρμποκ: Ειρήνη με Ουκρανία και Ευρωπαίους

«Ενότητα» προέκριναν τόσο οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας, όσο και εκείνοι των Εξωτερικών με την Γερμανίδα Αναλένα Μπέρμποκ να τονίζει ότι «η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί με την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους». Για την ίδια, η ειρήνη θα επιτευχθεί εάν η Ουκρανία βρεθεί σε θέση ισχύος και με προοπτική μακροπρόθεσμων εγγυήσεων.



«Θα πρέπει να μπορούμε να υπολογίσουμε και τους Αμερικανούς φίλους μας ως προς αυτό» επισήμανε χθες στο Παρίσι. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η δήλωση του Πολωνού ομολόγου της Ράντοσλαβ Σικόρσκι: «Δεν υπάρχει καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια μας από τη στενή διατλαντική συνεργασία».



Ωστόσο, το μήνυμα από τον Λευκό Οίκο-μέσω της εκπροσώπου Καρολάιν Λέβιτ -ήταν ξεκάθαρο όταν ρωτήθηκε για το εάν θα μετάσχουν ευρωπαϊκές χώρες στις επικείμενες ειρηνευτικές συνομιλίες: «Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που να εμπλέκονται αυτή τη στιγμή», τόνισε.

