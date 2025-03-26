Ο κατήφορος στο σύστημα υγείας της Κολομβίας έχει φτάσει σε «κρίσιμα» επίπεδα καθώς δεν παρέχει στους ασθενείς πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα, προειδοποίησε η ανεξάρτητη υπηρεσία παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν πλάνα από μεγάλες ουρές ανθρώπων, οι οποίοι περίμεναν έξω από τα γραφεία όπου αποθηκεύονται φάρμακα, μόνο για να φύγουν με άδεια χέρια.

Εμπλεκόμενοι με τις βιομηχανίες υγείας στην Κολομβία, λένε ότι οι καθυστερήσεις στις κρατικές πληρωμές και οι ανεπαρκείς μεταφορές έχουν πνίξει τις εταιρείες στο χρέος και τις αναγκάζουν να σταματήσουν να παρέχουν υπηρεσίες. Ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τα φαρμακεία συσσωρεύουν φάρμακα σε μια προσπάθεια να ρίξουν την ευθύνη στην κυβέρνηση και να τορπιλίσουν τις προσπάθειές της για αναμόρφωση του συστήματος Υγείας.

Ο φύλακας, γνωστός ως Defensoria del Pueblo, δήλωσε την Τρίτη ότι τα παράπονα για το σύστημα Υγείας έχουν αυξηθεί περισσότερο από 75% τα τελευταία δύο χρόνια. «Οποιοδήποτε επιχείρημα βασίζεται στην έλλειψη κεφαλαίων είναι απαράδεκτο», δήλωσε η Ίρις Μάριν, επικεφαλής της υπηρεσίας διαμεσολαβητών, σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X.

Η κυβέρνηση οφείλει στους διανομείς φαρμάκων περισσότερα από 4 τρισεκατομμύρια πέσος (περίπου 974 εκατομμύρια δολάρια), γεγονός που έχει προκαλέσει πτώση των αποθεμάτων κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο, σύμφωνα με την ένωση Fenalco.

Ο Γκουστάβο Πέτρο έχει αποτύχει μέχρι στιγμής να περάσει σημαντικές κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρήσεων των εργασιακών κανόνων και του τομέα της υγείας που εγκρίθηκε στο Κογκρέσο, οπότε αντ' αυτού ζήτησε δημοψήφισμα για να αποφασίσει για τις προτάσεις που απορρίφθηκαν από τους νομοθέτες. Αν και μια τέτοια ψηφοφορία χρειάζεται επίσης την έγκριση του Κογκρέσου, θεωρείται ένας τρόπος για να αυξηθεί η υποστήριξη προς την αριστερή κυβέρνηση ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

