BBC: Προσπάθεια διχασμού ΗΠΑ και Ευρώπης η πρόταση Πούτιν για την Ουκρανία

Στο... ίδιο έργο θεατές. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν αντέδρασε θετικά στο τελεσίγραφο των Ευρωπαίων «προθύμων». Ο Ρώσος πρόεδρος επέκρινε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις επειδή επιδίωξαν να μιλήσουν με τη Ρωσία «με βλακώδη τρόπο και με τη βοήθεια τελεσιγράφων».

Αυτή ήταν ξεκάθαρα η απάντησή του στο τελεσίγραφο που έθεσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στο Κίεβο. Οι «πρόθυμοι» είχαν προειδοποιήσει τη Μόσχα ότι εάν η Ρωσία δεν συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών από τη Δευτέρα, θα υπάρξουν περισσότερες κυρώσεις και περισσότερη στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία.

Το Σάββατο, ο Σερ Κιρ Στάρμερ είπε ότι «αν ο Πούτιν εννοεί σοβαρά ότι θέλει την ειρήνη, τότε έχει την ευκαιρία να το δείξει». Η απάντηση του Κρεμλίνου: «Είμαστε σοβαροί, αλλά θα το δείξουμε με τον δικό μας». Ο τρόπος του Πούτιν είναι οι απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Πέμπτη. Αλλά, το κρίσιμο στοιχείο, είναι ότι δεν μιλάει για άμεση κατάπαυση του πυρός. Όπως τόνισε το Κρεμλίνο, οι συνομιλίες θα αφορούν τις «πηγές» της σύγκρουσεις, ήτοι τα θέματα που έχει θέσει η Ρωσία στο τραπέζι ως αιτίες για την εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

Πώς αξιολογείται η πρόταση του Πούτιν

Με βάση τα παραπάνω, είναι η προσφορά του Κρεμλίνου μια σοβαρή ειρηνευτική πρωτοβουλία; Ή είναι απλώς μια προσπάθεια της Μόσχας να παίξει με τον χρόνο και να παρατείνει τον πόλεμο; Και, με αυτήν την πρόταση, μπορεί η Ρωσία να προσπαθεί επίσης να διασπάσει τον δυτικό συνασπισμό που υποστηρίζει την Ουκρανία;

Ας ξεκινήσουμε με μια σύντομη, αλλά καίρια ερώτηση: θέλει ειρήνη ο Βλαντιμίρ Πούτιν;

Ισχυρίζεται ότι το θέλει. Αλλά θέλει ειρήνη μόνο με τους όρους της Ρωσίας. Η Μόσχα υποπτεύεται ότι δεν έχει πολλά να κερδίσει από μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ειδικά από τη στιγμή που οι Ρώσοι πιστεύουν ότι έχουν αυτήν τη στιγμή την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία.

Ταυτόχρονα, όμως, η Ρωσία δεν θέλει να θεωρείται εμπόδιο στην ειρήνη. Επιθυμεί να διατηρήσει μια καλή σχέση με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με την οποία το Κρεμλίνο εργάζεται σκληρά για τη βελτίωση των δεσμών με τις ΗΠΑ.

Εάν συνεχιστεί μια προσέγγιση ΗΠΑ-Ρωσίας, το Κρεμλίνο θα ελπίζει σε ταχεία ελάφρυνση των κυρώσεων και οικονομική ώθηση. Προτείνοντας απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, ο Πούτιν στέλνει ένα μήνυμα στον Λευκό Οίκο: «Είμαι άνθρωπος της ειρήνης». Αλλά με τη μη δέσμευση για μια άμεση κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, το πιθανότερο είναι ότι η Ρωσία θα συνεχίσει τον πόλεμο και θα πιέσει για να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη.

Η αόριστη αναφορά του Πούτιν ότι οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μπορεί να οδηγήσουν σε «νέες εκεχειρίες», προκάλεσε βαθύ σκεπτικισμό στο Κίεβο. Και όταν μιλάμε για πόλεμο και ειρήνη, να έχετε κατά νου ότι ήταν ο Πούτιν που διέταξε την πλήρη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Αυτή ήταν η απόφασή του, που θεωρείται ευρέως ως προσπάθεια να αναγκάσει την Ουκρανία να επιστρέψει στην τροχιά της Μόσχας. Δεν τον χαρακτήρισε πόλεμο, όμως. Παρουσίασε τις ενέργειες της Ρωσίας ως «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Το Σάββατο, ωστόσο, ο Πούτιν δήλωσε: «Υπάρχουν συνεχείς μάχες, πόλεμος. Αλλά προσφέρουμε την επιλογή να συνεχίσουμε τις συνομιλίες που διακόπηκαν, και όχι από εμάς. Τι κακό υπάρχει σε αυτό;».

Το Κρεμλίνο μπορεί κάλλιστα να υπολογίζει ότι η προσφορά του για απευθείας συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη θα δημιουργήσει σφήνα μεταξύ της αμερικανικής κυβέρνησης και των Ευρωπαίων ηγετών.

Μετά την ανακοίνωση του Πούτιν, ο Τραμπ χαιρέτισε μια «δυνητικά σπουδαία μέρα για τη Ρωσία και την Ουκρανία» σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέθηκε να «συνεχίσει να εργάζεται και με τις δύο πλευρές για να βεβαιωθεί ότι θα συμβεί».

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την προσφορά του Πούτιν ως «πρώτο βήμα, αλλά όχι αρκετό», επισημαίνοντας ότι στην πρόταση δεν περιλαμβάνεται η κατάπαυση πυρός πριν την έναρξη των συνομιλιών.

Ήδη, μία διαφορά προσέγγισης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ευρώπης είναι ορατή...





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.