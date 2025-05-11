Βερολίνο: Να σιγήσουν τα όπλα και μετά διαπραγματεύσεις

Την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θεωρεί ο καγκελάριος Μερτς προϋπόθεση για ειρηνευτικές συνομιλίες, στέλνοντας μήνυμα στον Πούτιν για τις σχεδιαζόμενες διαπραγματεύσεις στην Κων/πολη.

Ανταπόκριση από το Βερολίνο

Μετά την πρόταση της Μόσχας και του Βλαντιμίρ Πούτιν για απευθείας συνομιλίες με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη την ερχόμενη Πέμπτη 15 Μαΐου υπό την «αιγίδα» του Τούρκου προέδρου Ερντογάν, άμεση ήταν η αντίδραση του Βερολίνου, με τον Φρίντριχ Μερτς να προσπαθεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Κι αυτό διότι η Γερμανία, μετά τις ΗΠΑ και την ΕΕ συνολικά, είναι η χώρα που έχει εισφέρει μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.

Ο καγκελάριος Μερτς δήλωσε την Κυριακή από το Βερολίνο ότι για τη Γερμανία η βασική προϋπόθεση έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών είναι η κατάπαυση του πυρός.

«Αναμένουμε από τη Μόσχα να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, ώστε αμέσως μετά να είναι εφικτές πραγματικές συνομιλίες (...) Πρώτα πρέπει να σιγήσουν τα όπλα και μετά να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις». Όπως είπε χαρακτηριστικά είναι «καλό πρώτο σημάδι» η προθυμία της ρωσικής πλευράς «αλλά απέχει πολύ από να θεωρηθεί αρκετό».

Κίζεβετερ: «Τέχνασμα» η πρόταση Πούτιν

Ο εκπρόσωπος της Κ.Ο. των Χριστιανοδημοκρατών σε θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ρόντεριχ Κίζεβετερ χαρακτηρίζει από την πλευρά του την πρόταση της Μόσχας για απευθείας συνομιλίες «ελιγμό» και κρίνει, μιλώντας στο Reuters, ότι το κρίσιμο στοιχείο θα είναι η αποδοχή ή μη της πρότασης της «Συμμαχίας των Προθύμων» για κατάπαυση πυρός 30 ημερών.

«Ο Πούτιν πρέπει να κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια του» είπε χαρακτηριστικά παραπέμποντας στις νέες ρωσικές επιθέσεις σε Κίεβο και Ποκρόβσκ.

Πηγή: Deutsche Welle

