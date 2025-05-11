Σύγκρουση πλοίων ανοιχτά του λιμανιού Τζεμπέλ Αλί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η Υπηρεσία Θαλάσσιου Εμπορίου της Βρετανίας (UKMTO) ανακοίνωσε σήμερα ότι έλαβε μία αναφορά για ένα περιστατικό σε απόσταση 80 ναυτικών μιλίων (περίπου 148 χιλιομέτρων) στα ανοιχτά του λιμανιού Τζεμπέλ Αλί των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Σύμφωνα με την UKMTO ένα πλοίο στην περιοχή ανέφερε τη σύγκρουσή του με ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος, το οποίο φέρεται ότι προσπαθούσε να συγκρουστεί και με άλλα πλοία στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Τα μέλη του πληρώματος του πλοίου είναι ασφαλή, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση της UKMTO.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

