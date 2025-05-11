Ο Μάρκο Ρούμπιο στην ανεπίσημη συνάντηση των YΠΕΞ του ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα λάβει μέρος στην ανεπίσημη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία (14-16 Μαΐου), στη διάρκεια της οποίας, θα συζητηθεί ο τερματισμός του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

“Στον ορίζοντα διεξαγωγής της διάσκεψης κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία, θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στη Χάγη, ο υπουργός των Εξωτερικών θα προωθήσει την ατζέντα του προέδρου Τραμπ διασφαλίζοντας ότι οι σύμμαχοί μας συνεισφέρουν το δίκαιο μερίδιο τους, ώστε το ΝΑΤΟ να είναι πιο δυνατό και πιο αποτελεσματικό”, ανέφερε σε μία ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

