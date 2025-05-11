Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν είχε το μεσημέρι της Κυριακής ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει εκ νέου τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν.



«Προτείνουμε στις αρχές του Κιέβου επανάληψη των διαπραγματεύσεων από την Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη», διεμήνυσε το πρωί ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου, ενημερώνοντας πως θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον Τούρκο πρόεδρο.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για μία εκεχειρία, αλλά και για τη διαρκή ειρήνη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, είπε ο πρόεδρος Ερντογάν στον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια μιας σημερινής τηλεφωνικής συνομιλίας τους, ανακοίνωσε το γραφείο του Ερντογάν.

President @RTErdogan spoke by phone with President Emmanuel Macron of France.



The call addressed the Türkiye-France relations as well as regional and global matters.



Noting that a historic milestone has been reached on the path to ending the war between Ukraine and Russia,… — Presidency of the Republic of Türkiye (@trpresidency) May 11, 2025

Η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας για την επικοινωνία με Μακρόν

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

»Η τηλεφωνική επικοινωνία αφορούσε τις σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

»Σημειώνοντας ότι έχει επιτευχθεί ένα ιστορικό ορόσημο στην πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και ότι αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί, ο Πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε είδους συνεισφορά, συμπεριλαμβανομένης της φιλοξενίας των διαπραγματεύσεων, για μια εκεχειρία και μια διαρκή ειρήνη.

»Ο Πρόεδρος Ερντογάν τόνισε τη σημασία της ευαισθησίας στην εκτέλεση των διαδικασιών για τη διατήρηση της συνεργασίας για την έναρξη διαρκών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας και την αναβίωση της Ουκρανίας».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του Ταγίπ Ερντογάν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, όπου συζήτησαν την πρόταση του Πούτιν για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Μαΐου.

Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ερντογάν είπε στον Πούτιν ότι «υποστηρίζει πλήρως» την πρόταση και είναι έτοιμος να φιλοξενήσει τις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

O Εμανουέλ Μακρόν συνομίλησε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν την Κυριακή για να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με την Ουκρανία, τονίζοντας την ανάγκη για κατάπαυση του πυρός, σημειώνει από την πλευρά της η γαλλική προεδρία.

«Δεν κατάλαβες»

Απάντηση στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε η Μόσχα. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει αντιληφθεί τι εννοούσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα ότι αποτελεί θετικό σημάδι ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, αλλά ότι το πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έναρξη εκεχειρίας τη Δευτέρα 12 Μαΐου.

Ωστόσο, η Μαρία Ζαχάροβα ξεκαθάρισε ότι ο Πούτιν εννοεί ότι πρέπει πρώτα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για τις «βασικές αιτίες» της σύγκρουσης, και μόνο τότε μπορούν να γίνουν συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.