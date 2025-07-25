Συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι, σημειώσε επίσης ότι Ουκρανία διαθέτει κονδύλια για τρία συστήματα Patriot και επιδιώκει να χρηματοδοτήσει άλλα επτά με τη βοήθεια των εταίρων της, σημειώνει το Reuters.
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η Ουκρανία πρέπει να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος.
Τέλος, υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 25 δισ. δολάρια για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ επεξεργάζεται συμφωνία ύψους 30 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για μη επανδρωμένη αεροσκάφη
