Συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής μεταξύ Ουκρανίας - Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, σημειώσε επίσης ότι Ουκρανία διαθέτει κονδύλια για τρία συστήματα Patriot και επιδιώκει να χρηματοδοτήσει άλλα επτά με τη βοήθεια των εταίρων της, σημειώνει το Reuters.

Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι η Ουκρανία πρέπει να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων το επόμενο έτος.

Τέλος, υποστήριξε ότι η Ουκρανία χρειάζεται επιπλέον 25 δισ. δολάρια για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενώ επεξεργάζεται συμφωνία ύψους 30 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ για μη επανδρωμένη αεροσκάφη

