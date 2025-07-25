Δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) σκότωσαν έναν ανώτερο ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους και τους δύο γιους του, οι οποίοι ήταν επίσης συνδεδεμένοι με την οργάνωση, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) την Παρασκευή.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) πραγματοποίησαν επιδρομή στην πόλη Αλ Μπαμπ, στην επαρχία του Χαλεπίου στη Συρία, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης του ISIS, Ντιγιά Ζάουμπα Μουσλίχ αλ-Χαρντανί, καθώς και οι δύο ενήλικοι γιοι του, Αμπντάλα Ντιγιά αλ-Χαρντανί και Αμπντ αλ-Ραχμάν Ντιγιά Ζάουμπα αλ-Χαρντανί, αναφέρει η CENTCOM.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, οι συγκεκριμένοι στόχοι αποτελούσαν απειλή για τις αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις, αλλά και για τη νέα συριακή κυβέρνηση. Κατά την επιχείρηση εντοπίστηκαν επίσης τρεις γυναίκες και τρία παιδιά, τα οποία δεν τραυματίστηκαν.

«Θα συνεχίσουμε να καταδιώκουμε ακούραστα τους τρομοκράτες του ISIS όπου κι αν βρίσκονται. Δεν είναι ασφαλείς ούτε εκεί που κοιμούνται, ούτε εκεί που δρουν, ούτε εκεί που κρύβονται», δήλωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στρατηγός Μάικλ Έρικ Κουρίλα, προσθέτοντας: «Μαζί με τους εταίρους και συμμάχους μας, δεσμευόμαστε για τη διαρκή ήττα του ISIS, που απειλεί την περιοχή, τους συμμάχους μας και την πατρίδα μας».



CENTCOM Forces Kill Senior ISIS Leader in Al Bab, Syria



Early this morning in al Bab, Aleppo Governate, Syria, CENTCOM Forces conducted a raid resulting in the death of senior ISIS Leader, Dhiya’ Zawba Muslih al-Hardani, and his two adult ISIS-affiliated sons, Abdallah Dhiya… pic.twitter.com/evxPNBaQj2 — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 25, 2025

Πηγή: skai.gr

