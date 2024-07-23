Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Στην τρίτη θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παρουσιαστών και δημοσιογράφων του BBC ανέβηκε πέρυσι ο Χιου Έντουαρντς, παρά το γεγονός ότι από τον Ιούλιο του 2023 είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο με άσεμνες φωτογραφίες ανηλίκου έναντι πληρωμής.

Ο Έντουαρντς αμείφθηκε με περίπου 475.000 λίρες για το 2023/24, σχεδόν 400.000 λίρες περισσότερες από το προηγούμενο έτος.

Επί χρόνια βασικός παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και σημαντικών ενημερωτικών προγραμμάτων του BBC, ο 62χρονος παραιτήθηκε από τον οργανισμό τον Απρίλιο, εννέα μήνες μετά από την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία περί αμοιβών για το οικονομικό έτος 2023/24 που δημοσίευσε ο μεγάλος βρετανικός ενημερωτικός οργανισμός, στην πρώτη θέση των υψηλότερα αμειβομένων τηλεοπτικών σταρ ήταν ξανά ο Γκάρι Λίνεκερ.

Ο πρώην διεθνής Άγγλος ποδοσφαιριστής, που εδώ και χρόνια παρουσιάζει τη ναυαρχίδα των ποδοσφαιρικών προγραμμάτων του BBC "Match of the Day", είχε ετήσιο μικτό μισθό περίπου 1,35 εκατομμυρίων λιρών, δηλαδή την ίδια αμοιβή με τα προηγούμενα δύο χρόνια.

Στη δεύτερη θέση ήταν η δημοφιλής παρουσιάστρια της πρωινής μουσικής και ψυχαγωγικής εκπομπής του ραδιοφωνικού σταθμού Radio 2 Ζόι Μπολ, η οποία είχε αντίστοιχο μισθό περίπου 950.000 λιρών - μια μείωση περίπου 30.000 λιρών σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ποιος είναι ο Χιου Έντουαρντς

Ο Ουαλός δημοσιογράφος, που είχε χαρακτηριστεί ως «το πρόσωπο του BBC», κατηγορήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο πως είχε πληρώσει ένα 17χρονο άτομο χιλιάδες λίρες για να του στέλνει άσεμνες φωτογραφίες του επί τρία χρόνια, αρχής γενομένης το 2020.

Τον Φεβρουάριο η διεύθυνση του BBC απολογήθηκε στην οικογένεια του ατόμου αυτού για τον χειρισμό της υπόθεσης, καθώς όπως έγινε παραδεκτό η καταγγελία των γονέων δεν ερευνήθηκε επαρκώς από τον οργανισμό για ένα διάστημα πολλών εβδομάδων.

Μετά από την αποκάλυψη του ονόματός του και παρά την απόφαση της αστυνομίας πως δεν στοιχειοθετείται εγκληματική πράξη, ο Χιου Έντουαρντς νοσηλεύθηκε με ψυχολογικά προβλήματα.



