Ένοχος για καθοδήγηση τρομοκρατικής οργάνωσης ο Άντζεμ Τσάουντρι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένοχος για την κατηγορία ότι ήταν επικεφαλής τρομοκρατικής οργάνωσης κρίθηκε από δικαστήριο του Λονδίνου ο αμφιλεγόμενος ισλαμιστής ιεροκήρυκας Άντζεμ Τσάουντρι.

Συγκεκριμένα, το κακουργιοδικείο του Γούλιτς έκρινε πως ο 57χρονος μουσουλμάνος κληρικός καθοδηγούσε την απαγορευμένη ως τρομοκρατική οργάνωση Αλ Μουχατζιρούν (ALM) για μια μεγάλη χρονική περίοδο την τελευταία δεκαετία, καθώς και ότι ενθάρρυνε την υποστήριξή της μέσω συναντήσεων που διοργανώνονταν στο διαδίκτυο.

Η δίωξη σε βάρος του ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας της βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών MI5, της Σκότλαντ Γιαρντ, της Αστυνομικής Διεύθυνσης της Νέας Υόρκης και της καναδικής αστυνομίας.

Η ALM είχε κηρυχθεί από τη βρετανική κυβέρνηση ως απαγορευμένη οργάνωση για πρώτη φορά το 2006, υπό το όνομα Αλ Γκουραμπάα και έπειτα ξανά το 2010 με το καινούριο της όνομα.

Ο κ. Τσάουντρι είχε συνδεθεί την περασμένη δεκαετία με πάνω από 500 τζιχαντιστές που ταξίδεψαν σε Συρία και Ιράκ εμπνεόμενοι από τα κηρύγματά του.

Αποτέλεσμα ήταν πριν από επτά χρόνια να καταδικαστεί στο Λονδίνο σε πενταετή φυλάκιση για την ενθάρρυνση στήριξης προς το λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος.

Είχε αποφυλακιστεί πρόωρα, αλλά με όρο να μη χρησιμοποεί το διαδίκτυο μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Με τη λήξη του περιορισμού αυτού άρχισε να αναρτά μηνύματα σε διάφορες πλατφόρμες επικοινωνίας από το σπίτι του στο ανατολικό Λονδίνο.

Πλέον αντιμετωπίζει την προοπτική ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: skai.gr

