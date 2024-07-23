Η ένταση στην Ερυθρά θάλασσα χτυπά κόκκινο για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την αποτροπή επίθεσης από τους αντάρτες Χούθι:

Οι ένοπλοι φρουροί του φορτηγού πλοίου, που πλέει υπό σημαία Λιβερίας, ανοίγουν πυρ και εξουδετερώνουν ένα μη επανδρωμένο ταχύπλοο που στόχευε το συγκεκριμένο πλοίο. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 20ης Ιουλίου, 64 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

Καταγράφεται η στιγμή που οι ένοπλοι φρουροί πυροβολούν κατά του ταχύπλοου και το εξουδετερώνουν ελάχιστα μέτρα, 30 μέτρα πριν αυτό προσκρούσει στο πλοίο και του προκαλέσει υλικές ζημιές. Σε διάστημα 4 ωρών, σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου, έγιναν 4 απόπειρες να χτυπηθεί το συγκεκριμένο φορτηγό πλοίο με βαλλιστικούς πυραύλους, drones και η συγκεκριμένη ήταν μη επανδρωμένο ταχύπλοο. Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου, το πλοίο υπέστη πολύ μικρές υλικές ζημιές και όχι τραυματισμούς μελών του πληρώματος.

Πηγή: skai.gr

