Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι διακόπτει την επικοινωνία με την επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, μετά από δημοσιεύματα στα οποία συνέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ αντιμετωπίζει τους Παλαιστίνιους με το προηγούμενο σύστημα απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής.

Η διπλωματική διαμάχη ξέσπασε αφότου το ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό πρακτορείο Euractiv ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Κάλλας έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνομιλιών υψηλού επιπέδου με Μεξικανούς αξιωματούχους τον Μάιο.

Επικαλούμενο ανώνυμους διπλωμάτες και αξιωματούχους, το μέσο ενημέρωσης ανέφερε ότι ο Κάλλας συνέκρινε τις πολιτικές του Ισραήλ στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με το καθεστώς φυλετικού διαχωρισμού που κυβερνούσε τη Νότια Αφρική μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Σε μια ανάρτηση στο X την Πέμπτη, ο Σάαρ κατηγόρησε τον Κάλλας ότι επιδεικνύει μακροχρόνια προκατάληψη κατά του Ισραήλ.

«Η Κάγια Κάλλας εδώ και αρκετό καιρό ενεργεί με εμμονή και με κατάφωρη αδικία απέναντι στο Κράτος του Ισραήλ», έγραψε. Ο Σάαρ είπε ότι η Κάλλας ούτε διέψευσε ούτε διευκρίνισε τα αναφερόμενα σχόλια, αφήνοντάς του «καμία επιλογή από το να διακόψει κάθε επαφή» μέχρι να ανακαλέσει αυτό που χαρακτήρισε ως «συκοφαντία αίματος» κατά του Ισραήλ.

Madam,



With all due respect, even in your remarks here you refrain from denying or condemning what has been attributed to you and published publicly. That speaks for itself.



To the best of my knowledge, the statements attributed to you regarding “apartheid” do not reflect the… https://t.co/kETNPXTZK8 — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 18, 2026

Η Κάλλας απάντησε δημόσια, τονίζοντας ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση των σχέσεων με το Ισραήλ, αλλά δεν αναφέρθηκε άμεσα στον ισχυρισμό περί απαρτχάιντ.

«Αγαπητέ Γκίντεον, όπως γνωρίζεις, η ΕΕ και το Ισραήλ έχουν πολλά που μας ενώνουν», έγραψε στο X. «Ο διάλογος είναι το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαφορές».

Ο Κάλλας επανέλαβε την υποστήριξη της ΕΕ σε μια λύση δύο κρατών και την αντίθεσή της στους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, τους οποίους οι Βρυξέλλες θεωρούν παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Σε λιγότερο από μία ώρα αργότερα, ο Σάαρ είπε ότι τα σχόλια της Κάλλας δεν του άλλαξαν τη γνώμη για τη διακοπή των σχέσεων, σημειώνοντας ότι στην ανάρτησή της στο Χ, δεν αρνήθηκε ούτε καταδίκασε το σχόλιο περί απαρτχάιντ που της αποδόθηκε.

Η διαμάχη έρχεται εν μέσω της αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων από το Ισραήλ, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων στη Γάζα και των συχνών επιθέσεων σε χωριά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τον Ιανουάριο, το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ «παραβίαζε το διεθνές δίκαιο»: «Οι ισραηλινές αρχές αντιμετωπίζουν τους Ισραηλινούς εποίκους και τους Παλαιστίνιους που διαμένουν στη Δυτική Όχθη βάσει δύο ξεχωριστών νόμων και πολιτικών, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της μετακίνησης και της πρόσβασης σε πόρους όπως η γη και το νερό», ανέφερε η έκθεση.

«Οι Παλαιστίνιοι εξακολουθούν να υφίστανται μεγάλης κλίμακας δήμευση γης και στέρηση πρόσβασης σε πόρους», πρόσθεσε.

Τα ευρήματα απηχούν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε το Διεθνές Δικαστήριο (ICJ) στην ιστορική συμβουλευτική του γνωμοδότηση τον Ιούλιο του 2024, η οποία έκρινε παράνομη την κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και εξέφρασε ανησυχίες για τον φυλετικό διαχωρισμό και το απαρτχάιντ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

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Πηγή: skai.gr

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