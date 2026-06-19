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Γκαλιμπάφ: Υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστούν με «συντριπτική απάντηση»

«Σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας και υπερβολικών απαιτήσεων από τις ΗΠΑ, δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια συντριπτική απάντηση στον εχθρό», δήλωσε

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Γκαλιμπάφ

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας ή υπερβολικές απαιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με «συντριπτική απάντηση», καθώς και οι δύο πλευρές εργάζονται για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία τις επόμενες 60 ημέρες.

«Σε περίπτωση κακής πίστης, παραβίασης της σύμβασης και υπερβολικών απαιτήσεων από την αντίπαλη πλευρά, δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια συντριπτική απάντηση στον εχθρό», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο X.

«Τους χαστουκίσαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αν θελήσουν να ξαναπάρουν αυτό το μονοπάτι, θα λάβουν ένα ακόμη πιο σκληρό χαστούκι», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η ομάδα διαπραγματευτών του «επιδιώκει την υλοποίηση των όρων και των ρητρών της συμφωνίας», κατ' εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ Ιράν ΗΠΑ Κρίση στη Μέση Ανατολή
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