Γκαλιμπάφ: Υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστούν με «συντριπτική απάντηση»

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας ή υπερβολικές απαιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με «συντριπτική απάντηση», καθώς και οι δύο πλευρές εργάζονται για να διαπραγματευτούν μια μόνιμη εκεχειρία τις επόμενες 60 ημέρες.

«Σε περίπτωση κακής πίστης, παραβίασης της σύμβασης και υπερβολικών απαιτήσεων από την αντίπαλη πλευρά, δεν θα διστάσουμε να δώσουμε μια συντριπτική απάντηση στον εχθρό», δήλωσε ο Γκαλιμπάφ σε ανάρτησή του στο X.

گوش‌بفرمانیم، وظیفهٔ محول‌شده به ما توسط مقام معظم رهبری پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم است.



در صورت بدعهدی، پیمان‌شکنی و زیاده‌خواهی طرف مقابل هیچ تردیدی در پاسخ کوبنده به دشمن نداریم.



یکبار در جنگ سیلی خوردند، اگر بخواهند دوباره همان مسیر را بروند سیلی محکم‌تری خواهند خورد. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 18, 2026

«Τους χαστουκίσαμε κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αν θελήσουν να ξαναπάρουν αυτό το μονοπάτι, θα λάβουν ένα ακόμη πιο σκληρό χαστούκι», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός αξιωματούχος σημείωσε ότι η ομάδα διαπραγματευτών του «επιδιώκει την υλοποίηση των όρων και των ρητρών της συμφωνίας», κατ' εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Σεγέντ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

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Πηγή: skai.gr

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