Αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος βρισκόταν έξω από τον χώρο που διεξαγόταν η προεκλογική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια υποστηρίζει ότι είδε τον ένοπλο να ανεβαίνει σε μια στέγη και προσπάθησε να προειδοποιήσει την αστυνομία.

"Παρατηρήσαμε κάποιον να σέρνεται, να περπατάει στα τέσσερα, στην οροφή του κτιρίου δίπλα μας, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από εμάς", δήλωσε ο μάρτυρας στο BBC News.

"Στεκόμασταν εκεί και δείχναμε τον άνθρωπο αυτόν που σερνόταν στην οροφή... Τον βλέπαμε καθαρά, όπως και το όπλο που είχε" είπε. Πρόσθεσε ότι ειδοποίησαν την αστυνομία και ότι οι αστυνομικοί "δεν ήξεραν τι συνέβαινε".

"Σκέφτομαι 'Γιατί μιλάει ακόμα ο Τραμπ; Γιατί δεν τον έχουν απομακρύνει; Στέκομαι εκεί και τον δείχνω με το χέρι μου, για δύο, τρία λεπτά. Η Μυστική Υπηρεσία μας κοιτάζει. Εγώ δείχνω προς την οροφή και ξαφνικά ακούγονται πέντε πυροβολισμοί" συμπλήρωσε.

Η μαρτυρία εγείρει σοβαρά ερωτήματα

Αναλυτής του CNN σχολιάζοντας τη μαρτυρία δήλωσε πως εγείρει "σοβαρά ερωτήματα".

"Θα διεξαχθεί διεξοδική εξέταση σχετικά με το ποιος ήξερε τι, πώς επικοινωνήθηκε και ποιος αποφάσισε να αναλάβει ή να μην αναλάβει δράση" τόνισε.

Πηγή: skai.gr

