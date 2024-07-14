Πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια ομιλίας του Τραμπ – Τραυματίστηκε ελαφριά

Πυρά σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικανού υποψήφιου για την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβανία.

Σε ομιλία που μεταδιδόταν απευθείας, ήταν ορατό αίμα στο δεξί του αυτί. Ο Τραμπ έπεσε στο έδαφος, εμφανώς τραυματισμένος, μετά το πρώτο ξέσπασμα των δυνατών κρότων. Κραυγές ακούγονταν από το συγκεντρωμένο πλήθος και οι άνδρες της ασφάλειας του περικύκλωσαν τον πρώην πρόεδρο και τον οδήγησαν μακριά από την εξέδρα. Ο Τραμπ φαινόταν να φωνάζει προς το πλήθος και χτυπούσε τη γροθιά του καθώς τον απομάκρυναν.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως ο Τραμπ είναι «ασφαλής» και ότι το περιστατικό ερευνάται. Συγκεκριμένα: «Ένα περιστατικό συνέβη το βράδυ της 13ης Ιουλίου σε συγκέντρωση του Ντ. Τραμπ στην Πενσιλβανία. Η Μυστική Υπηρεσία έχει εφαρμόσει προστατευτικά μέτρα και ο πρώην Πρόεδρος είναι ασφαλής. Αυτή είναι μια έρευνα σε εξέλιξη και περαιτέρω πληροφορίες θα δημοσιοποιηθούν όταν είναι διαθέσιμες», δήλωσε ο επικεφαλής εκπρόσωπος των μυστικών υπηρεσιών Άντονι Γκουλιέλμι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν είχε ακόμη ενημερωθεί για το περιστατικό, είπε σε δημοσιογράφους, καθώς έβγαινε από την εκκλησία.

Ανώτερος σύμβουλος Τραμπ στο Μιλγουόκι είπε στο CNN ότι η ομάδα εργάζεται για να συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πρώην προέδρου. «Δεν γνωρίζουμε την κατάστασή του», είπε ο σύμβουλος. «Προσευχόμαστε να είναι καλά».

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τραυματιστεί, χωρίς να διευκρινίσει πόσο σοβαρά. Δείτε το βίντεο:

Πάντως, ο Τραμπ ύψωσε τη δεξιά του γροθιά καθώς συνοδευόταν σε όχημα από πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι αρμόδια για τη φύλαξη σημαντικών προσώπων.

Ο εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Τσουνγκ, δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος «είναι καλά, ευχαριστεί τις αρχές επιβολής του νόμου για τη γρήγορη δράση τους κατά τη διάρκεια αυτής της αποτρόπαιας πράξης. Είναι καλά και υποβάλλεται σε έλεγχο σε τοπικό ιατρικό κέντρο. Θα ακολουθήσουν περισσότερες λεπτομέρειες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ασφαλής μετά από ένα επεισόδιο στη συγκέντρωση του, σύμφωνα με τον Άντονι Γκουλιέλμι, επικεφαλής επικοινωνίας των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ.

