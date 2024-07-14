Μπάιντεν για απόπειρα κατά Τραμπ: «Δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κάλεσε να «τερματιστεί» η πολιτική βία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του στις εκλογές του Νοεμβρίου, του Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια χθες Σάββατο.

Σε έκτακτο διάγγελμά του που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάιντεν επέμεινε στο ότι «δεν υπάρχει καμιά θέση στην Αμερική για τη βία αυτού του είδους», την οποία χαρακτήρισε «άρρωστη», υπογραμμίζοντας πως «οι πάντες πρέπει να την καταδικάσουν».

Ο κ. Τραμπ, είπε ο πρόεδρος Μπάιντεν, θα έπρεπε να μπορεί να εκφωνήσει την ομιλία του ειρηνικά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, προσθέτοντας πως το συμβάν ήταν ανεπίτρεπτο.

Διαβεβαίωσε πως ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και σχεδιάζει να συνομιλήσει με τον αντίπαλό του.

Επανέλαβε πως κατά τις πληροφορίες που έχει, ο κ. Τραμπ είναι καλά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.