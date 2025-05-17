Αυτοί είναι οι όροι που έθεσε η Μόσχα στο Κίεβο, σύμφωνα με τους Ουκρανούς

Οι Ρώσοι διαπραγματευτές απαίτησαν από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από όλες τις περιοχές που διεκδικεί η Μόσχα, για να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, όπως αποκαλύπτει στο Reuters ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος με γνώση των όσων συνέβησαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη.

Οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη κατέληξαν σε συμφωνία για ανταλλαγή κρατουμένων, αλλά όχι και σε κατάπαυση πυρός.

Ουκρανική πηγή είχε δηλώσει την Παρασκευή ότι οι Ρώσοι είχαν θέσει όρους που χαρακτήρισε «μη βιώσιμους», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων το Σάββατο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ρωτήθηκε για τους όρους αυτούς αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι οι συζητήσεις πρέπει να γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες.

Ο Ουκρανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας αποκάλυψε πως η Ρωσία έθεσε τους εξής όρους για μια ειρηνευτική συμφωνία:

Την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από: Ντονέτσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα και Λουχάνσκ της Ουκρανίας, για να υπάρξει συμφωνία κατάπαυση του πυρός. Οι περιοχές αυτές ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό ή εν μέρει από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά τα ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να μάχονται για να κρατήσουν τα υπόλοιπα τμήματα των περιοχών. Σημειώνεται πως δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα στο σχέδιο συμφωνίας που είχαν προετοιμάσει οι ΗΠΑ.

των ουκρανικών στρατευμάτων από: της Ουκρανίας, για να υπάρξει συμφωνία κατάπαυση του πυρός. Οι περιοχές αυτές ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό ή εν μέρει από τις ρωσικές δυνάμεις, αλλά τα ουκρανικά στρατεύματα εξακολουθούν να μάχονται για να κρατήσουν τα υπόλοιπα τμήματα των περιοχών. Σημειώνεται πως δεν υπήρχε τέτοιο αίτημα στο σχέδιο συμφωνίας που είχαν προετοιμάσει οι ΗΠΑ. Να αναγνωριστούν διεθνώς πέντε τμήματα της Ουκρανίας ως ρωσικά. Πρόκειται για την χερσόνησο της Κριμαίας που προσαρτήθηκε το 2014, καθώς και τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια . Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό σχέδιο είχε προτείνει μόνο την de jure αναγνώριση των ΗΠΑ για την Κριμαία και την de facto αναγνώριση των ΗΠΑ για τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των άλλων περιοχών.

διεθνώς πέντε τμήματα της Ουκρανίας ως ρωσικά. Πρόκειται για την χερσόνησο της που προσαρτήθηκε το 2014, καθώς και τις περιοχές . Υπενθυμίζεται πως το αμερικανικό σχέδιο είχε προτείνει μόνο την de jure αναγνώριση των ΗΠΑ για την Κριμαία και την de facto αναγνώριση των ΗΠΑ για τα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των άλλων περιοχών. Η Ουκρανία να γίνει ουδέτερο κράτος, να μην διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής και οι σύμμαχοι του Κιέβου να μην σταθμεύουν στρατεύματα τους στο ουκρανικό έδαφος. Και αυτό το αίτημα απουσίαζε από την πρόταση των ΗΠΑ.

να μην διαθέτει όπλα μαζικής καταστροφής και οι σύμμαχοι του Κιέβου να μην σταθμεύουν στρατεύματα τους στο ουκρανικό έδαφος. Και αυτό το αίτημα απουσίαζε από την πρόταση των ΗΠΑ. Τέλος, οι Ρώσοι ζήτησαν και οι δύο πλευρές να παραιτηθούν από τις αξιώσεις τους να λάβουν πολεμικές αποζημιώσεις. Σημειώνεται πως η αμερικανική πρόταση προέβλεπε ότι η Ουκρανία λαμβάνει αποζημίωση.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό αξιωματούχο, οι Ρώσοι διαπραγματευτές διαβίβασαν τις απαιτήσεις τους προφορικά και δεν κοινοποίησαν κανένα έγγραφο που να περιέχει τους όρους αυτούς.

Η Ουκρανία έχει σχολιάσει πως η ρωσική διαπραγματευτική θέση στην Κωνσταντινούπολη έδειξε πως δεν μιλούν σοβαρά για ειρήνη, ενώ οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου πιέζουν τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Ρωσία.

Πάντως, ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνάντηση και δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνεχίσει να συνομιλεί με το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

