Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Interfax.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι μελλοντικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Λαβρόφ να σημειώνει θετικά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στην προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης μέσω του επίσημου καναλιού του στο Telegram ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να συνεχιστούν οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.