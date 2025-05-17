Λογαριασμός
Τηλεφωνική επικοινωνία Λαβρόφ- Ρούμπιο: Στο επίκεντρο οι χθεσινές συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Ρώσος υπουργός ΥΠΕΞ σημείωσε τον θετικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στην ειρηνευτική διαδικασία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Interfax.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι μελλοντικές επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Λαβρόφ να σημειώνει θετικά τον ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στην προοπτική επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης μέσω του επίσημου καναλιού του στο Telegram ότι ο Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησε με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ να συνεχιστούν οι επαφές μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών.

