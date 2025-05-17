Χαμενεΐ: Ο Τραμπ είπε ψέματα πως θέλει ειρήνη - Οι ΗΠΑ θα φύγουν από την περιοχή

Ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ψέματα όταν έλεγε πως θέλει ειρήνη, αναφερόμενος σε δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου στη διάρκεια του ταξιδιού του στον Κόλπο, ο οποίος κάλεσε την Τεχεράνη να απαντήσει άμεσα στην αμερικανική πρόταση για το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλιώς «κάτι κακό θα συμβεί».

Ο Χαμενεΐ είπε ακόμη ότι τα σχόλια του Τραμπ για τη χώρα του είναι «ντροπή για την Αμερική» και «ανάξια σχολιασμού».

Οι ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από την περιοχή, και θα φύγουν, πρόσθεσε ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν.

Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν ο οποίος δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μιλά ταυτόχρονα για ειρήνη και για απειλές.

«Τι να πιστέψουμε;» δήλωσε ο Πεζεσκιάν σε εκδήλωση στην Τεχεράνη. «Από τη μια, μιλά για ειρήνη και από την άλλη, απειλεί με τα πιο προηγμένα εργαλεία μαζικής δολοφονίας».

Η Τεχεράνη θα συνεχίσει τις πυρηνικές συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ αλλά δεν φοβάται τις απειλές. «Δεν επιζητούμε πόλεμο», δήλωσε ο Πεζεσκιάν.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι το Ιράν έχει την αμερικανική πρόταση για το πυρηνικό του πρόγραμμα και γνωρίζει ότι πρέπει να κινηθεί γρήγορα για την επίλυση μιας διαμάχης δεκαετιών. «Έχουν μια πρόταση. Το σημαντικότερο είναι ότι γνωρίζουν πως πρέπει να κινηθούν γρήγορα διαφορετικά κάτι άσχημο –κάτι κακό θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, αναχωρώντας χθες από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την ηχητική καταγραφή των δηλώσεών του.

Από την πλευρά του, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σε ανάρτηση στο Χ ότι η Τεχεράνη δεν έχει λάβει αμερικανική πρόταση. «Δεν υπάρχει κανένα σενάριο με βάση το οποίο το Ιράν να εγκαταλείψει το κερδισμένο με κόπο δικαίωμα στον εμπλουτισμό (ουρανίου) για ειρηνικούς σκοπούς…», δήλωσε.

Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα «υποχωρήσει από τα νόμιμα δικαιώματά μας».

«Επειδή αρνούμαστε να υποκύψουμε στον εκφοβισμό, εκείνοι λένε ότι είμαστε πηγή αστάθειας στην περιοχή», δήλωσε.

Ο τέταρτος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ολοκληρώθηκε στο Ομάν την προηγούμενη Κυριακή, ενώ δεν έχει ακόμα προγραμματιστεί νέος γύρος συζητήσεων.





Πηγή: skai.gr

