Πεσκόφ: Πιθανή η συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, αλλά μόνο εάν επιτευχθούν ορισμένες συμφωνίες

Μια συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορεί να γίνει μόνο αν υπάρξουν ορισμένες συμφωνίες, ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, μία ημέρα μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θεωρεί μια τέτοια συνάντηση εφικτή, αλλά μόνο ως αποτέλεσμα της δουλειάς μεταξύ των δύο πλευρών για την «επίτευξη ορισμένων αποτελεσμάτων με τη μορφή συμφωνιών».

Πρόσθεσε ο ίδιος: «Ταυτόχρονα, κατά την υπογραφή εγγράφων στα οποία πρέπει να συμφωνήσουν οι αντιπροσωπείες, το κύριο και θεμελιώδες ζήτημα για εμάς παραμένει ποιος ακριβώς θα υπογράψει αυτά τα έγγραφα από την ουκρανική πλευρά».

Ο Πεσκόφ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το σχόλιο. Ο Πούτιν έχει αμφισβητήσει στο παρελθόν τη νομιμότητα του Ζελένσκι ως προέδρου, επειδή η θητεία του έληξε πέρυσι.

Η Ουκρανία, που βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο λόγω του πολέμου, δεν έχει ορίσει ημερομηνία για νέες εκλογές.

Η τελευταία φορά που συναντήθηκαν Πούτιν και Ζελένσκι ήταν τον Δεκέμβριο του 2019.

Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης πως δεν έχουν υπάρξει επαφές με τις ΗΠΑ και πως «εάν μια συζήτηση με τον Ντόναλντ Τραμπ θεωρηθεί χρήσιμη, θα το ανακοινώσουμε».

Αναφορικά με το επόμενο βήμα μετά τη συνάντηση της Κωνσταντινούπολης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου τόνισε ότι αυτό θα είναι η ανταλλαγή των αιχμαλώτων και μιας λίστας με όρους.

Τέλος, ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει σχετικά με τους όρους που έθεσε η Μόσχα στη χθεσινή συνάντηση, λέγοντας ότι «οι διαπραγματεύσεις πρέπει να γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες».

Στη συνάντηση που συγκάλεσε η Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη, οι διαπραγματευτικές ομάδες κάθονταν η μία απέναντι από την άλλη σε ένα τραπέζι σε σχήμα U, με τους Ρώσους ντυμένους με κοστούμια, ενώ οι μισοί Ουκρανοί φορούσαν στρατιωτικές στολές.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, δήλωσε Τούρκος αξιωματούχος. Δεν συμφωνήθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή τοποθεσία για τις επόμενες συνομιλίες, δήλωσε ο αξιωματούχος, αφού οι δύο πλευρές πρέπει πρώτα να ενημερώσουν τους ηγέτες τους.

Οι Ουκρανοί μίλησαν στη δική τους γλώσσα μέσω διερμηνέα, ανέφερε ουκρανική πηγή, αν και τα ρωσικά ομιλούνται ευρέως στην Ουκρανία.

Μία ουκρανική και μια ευρωπαϊκή πηγή δήλωσαν ότι η Ρωσία απέρριψε ουκρανικό αίτημα για την παρουσία Αμερικανών εκπροσώπων στην αίθουσα.

Δύο πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες ανέφεραν ότι ο Μεντίνσκι δήλωσε ότι η Ρωσία ήταν έτοιμη να συνεχίσει να μάχεται για όσο χρειαστεί, κάνοντας μια παρομοίωση με τους πολέμους του Μεγάλου Πέτρου εναντίον της Σουηδίας, οι οποίοι διήρκεσαν 21 χρόνια στις αρχές του 1700.

«Δεν θέλουμε πόλεμο, αλλά είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε για ένα, δύο, τρία χρόνια - όσο θέλετε» είπε σύμφωνα με μια από τις πηγές.

«Αποκομμένοι από την πραγματικότητα»

Πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας δήλωσε ότι οι απαιτήσεις της Ρωσίας στη συνάντηση ήταν «αποκομμένες από την πραγματικότητα και ξεπερνούν κατά πολύ οτιδήποτε είχε συζητηθεί προηγουμένως».

Η πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Μόσχα έδωσε τελεσίγραφα στην Ουκρανία να αποσυρθεί από τμήματα της επικράτειάς της προκειμένου να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, και έθεσε «άλλες μη αρχικές και μη εποικοδομητικές προϋποθέσεις».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η ρωσική θέση ήταν «σαφώς απαράδεκτη» και ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ «ευθυγραμμίζουν στενά» τις απαντήσεις τους.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η ΕΕ εργάζεται πάνω σε ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι βλέπει τις συνομιλίες της με την Ουκρανία ως συνέχεια των διαπραγματεύσεων του 2022, που πραγματοποιήθηκαν επίσης στην Κωνσταντινούπολη. Αλλά οι όροι που συζητούνταν τότε, θα ήταν πολύ μειονεκτικοί για το Κίεβο τώρα.

Σε αυτούς περιλαμβανόταν αίτημα της Μόσχας για μεγάλες περικοπές στον στρατό της Ουκρανίας. Με τις ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν περίπου το ένα πέμπτο της Ουκρανίας, ο Πούτιν ζητά επίμονα από το Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη, να εγκαταλείψει τις προσπάθειες ένταξης στο ΝΑΤΟ και να γίνει ουδέτερη χώρα.

Η Ουκρανία απορρίπτει αυτούς τους όρους ως ισοδύναμους με συνθηκολόγηση και ζητά από τις παγκόσμιες δυνάμεις, ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες, εγγυήσεις για τη μελλοντική της ασφάλεια.

Δίνοντας τα εύσημα στις προσπάθειες του Τραμπ και άλλων Αμερικανών αξιωματούχων, ο απεσταλμένος του Πούτιν για τις επενδύσεις, Κίριλ Ντμίτριεφ, δημοσίευσε στο X ότι οι συνομιλίες της Παρασκευής απέφεραν «καλά αποτελέσματα... 1. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, 2. Επιλογές κατάπαυσης του πυρός που μπορεί να λειτουργήσουν 3. Κατανόηση των θέσεων και συνέχιση του διαλόγου».

Πηγή: skai.gr

