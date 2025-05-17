Ερντογάν: Χαλαρώνουν επί Τραμπ οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του αμυντικού τομέα της Τουρκίας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως οι κυρώσεις του νόμου CAATSA των Ηνωμένων Πολιτειών στον τουρκικό αμυντικό τομέα θα «ξεπεραστούν» σύντομα χάρη στην «πιο ανοιχτή, πιο εποικοδομητική» προσέγγιση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς από δημοσιογράφους στην πτήση της επιστροφής από την Αλβανία σχετικά με την πρόσφατη έγκριση των ΗΠΑ για την πιθανή πώληση πυραύλων στην Τουρκία, ο Ερντογάν είπε ότι θα μπορούσε «εύκολα να πει ότι υπάρχει χαλάρωση του CAATSA», αναφερόμενος στον «Νόμο για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω Κυρώσεων».

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι συζήτησε το θέμα με τον Τραμπ και τον νέο πρέσβη της Ουάσινγκτον στην Άγκυρα.

«Με την ανάληψη των καθηκόντων του φίλου μου Τραμπ, καταλήξαμε σε μια πιο ανοιχτή, πιο εποικοδομητική, πιο ειλικρινή επικοινωνία» πρόσθεσε και σημείωσε ότι «οι σύμμαχοι του, οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεν θα πρέπει να έχουν περιορισμούς στον τομέα της άμυνας».

Αναφερόμενος στις χθεσινές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα να επιτύχει ένα οριστικό αποτέλεσμα. Δήλωσε ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, προσθέτοντας ότι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών για την επίτευξη ειρήνης.

Για το PKK

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε επίσης ότι η Άγκυρα βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αρχές στη Βαγδάτη και της πόλης Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο οι Κούρδοι μαχητές του PKK θα παραδώσουν τα όπλα τους μετά την απόφαση της ομάδας να διαλυθεί.

«Διεξάγονται συνομιλίες με τις γειτονικές μας χώρες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα παραδοθούν τα όπλα των τρομοκρατών εκτός των συνόρων μας. Υπάρχουν σχέδια σχετικά με το πώς οι διοικήσεις της Βαγδάτης και του Αρμπίλ θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία» δήλωσε ο Ερντογάν, στις ίδιες δηλώσεις.

Το PKK, το οποίο βρίσκεται σε αιματηρή σύγκρουση με την Τουρκία για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αποφάσισε να διαλυθεί και να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα του, δήλωσαν μέλη της ομάδας και Τούρκοι ηγέτες τη Δευτέρα.

