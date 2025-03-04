Ο νέος ηγετικός ρόλος του Στάρμερ και η νέα εποχή στις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου - ΕΕ

Της Rosa Prince*

Μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα της τελευταίας περίπου εβδομάδας, με αποκορύφωμα τη σύγκρουση στον Λευκό Οίκο μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο σημερινός ένοικος της Downing Street 10, ο Κιρ Στάρμερ, πρέπει να αναλάβει δράση.

Ενώ πολλά παραμένουν αβέβαια, ένα πράγμα είναι σαφές: Οι ΗΠΑ δεν θα αναλάβουν πλέον τον λογαριασμό για την προστασία της Ευρώπης. Αυτό είναι ταυτόχρονα ανησυχητικό και μια ευκαιρία για τις τρεις μεγάλες χώρες της Ευρώπης - τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία - να χαράξουν μια νέα σχέση. Από τις τρεις, το Ηνωμένο Βασίλειο υπό τον Στάρμερ είναι σε καλύτερη θέση για να αναλάβει τον κύριο ρόλο σε αυτόν τον παράξενο, αλλαγμένο κόσμο.

Το ένστικτο του Στάρμερ μπροστά στην κρίση ήταν να έρθει πιο κοντά στις ΗΠΑ, τη μόνη εναπομείνασα υπερδύναμη, κάτω από την ομπρέλα της οποίας το Ηνωμένο Βασίλειο προστατεύεται τουλάχιστον από το 1941. Κέρδισε επαίνους διεθνώς και στο εσωτερικό για τις διπλωματικές του ικανότητες, καθώς φάνηκε να δαμάζει το θηρίο Τραμπ, κάτι που δεν κατάφερε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Στάρμερ έφυγε από τη δική του επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείου με νίκες για τους δασμούς - από τους οποίους το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί τώρα να γλιτώσει τα χειρότερα - και το Αρχιπέλαγος Τσάγκος, το αντικείμενο μιας αμφιλεγόμενης συμφωνίας για την καταβολή δισεκατομμυρίων για την παράδοση της αποικιοκρατικής κατοχής στον Μαυρίκιο, παρά την παρουσία μιας ναυτικής βάσης των ΗΠΑ. Το γεγονός ότι υπήρξαν θερμά λόγια, αλλά όχι συγκεκριμένες υποσχέσεις για την παροχή στήριξης ασφαλείας για την Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός δεν οφείλεται σε έλλειψη προσπάθειας.

Η ανταμοιβή του Στάρμερ στο εσωτερικό ήταν μια άνοδος έξι μονάδων στις δημοσκοπήσεις- σε παγκόσμιο επίπεδο, του έδωσε την εξουσία να συγκαλέσει την Κυριακή τη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στο Λάνκαστερ Χάουζ, όπου συζητήθηκε μια νέα συμφωνία που περιλαμβάνει έναν «συνασπισμό των προθύμων» και θα τεθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα στους Αμερικανούς.

Ανεβαίνοντας στο ύψος των περιστάσεων, ο πρώην δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων βρήκε έναν ρόλο που του ταιριάζει, όπως συχνά συμβαίνει με τους πολιτικούς ηγέτες που αγωνίζονται στο εσωτερικό τους: Έναν σημαντικό παγκόσμιο παράγοντα.

Απαντώντας στην κόντρα μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας Κάγια Κάλλας έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Σήμερα, έγινε σαφές ότι ο ελεύθερος κόσμος χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Εναπόκειται σε εμάς, τους Ευρωπαίους, να αναλάβουμε αυτή την πρόκληση».

Έχει απομείνει κανείς άλλος εκτός από τον Στάρμερ για να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα; Ο Τραμπ αδιαφορεί: Τόσο ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό βρίσκονται στο δρόμο της εξόδου. Ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς δεν έχει σχηματίσει ακόμα κυβέρνηση και η Κομισιόν της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι απλώς πολύ κολλημένη σε γραφειοκρατικές διαδικασίες για να διαδραματίσει ουσιαστικό παγκόσμιο ρόλο.

Ο ίδιος ο Στάρμερ επιμένει ότι η εγγύτητα είτε με τις ΗΠΑ είτε με την Ευρώπη είναι μια λανθασμένη επιλογή. Αλλά γίνεται γρήγορα σαφές ότι η επιλογή δεν είναι δική του. Θυμηθείτε το «αστείο» του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους: «Θα μπορούσατε να τα βγάλετε πέρα με τη Ρωσία μόνοι σας;» «Λοιπόν...», απάντησε ο πρωθυπουργός, με το “όχι” να μένει ανείπωτο αλλά ξεκάθαρα να χτυπάει καμπανάκι.

Αυτό δεν θα είναι απλό. Ο βαθμός στον οποίο καμία από τις δύο πλευρές δεν θα μπορούσε να φανταστεί ένα σενάριο στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγκαστεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τις ΗΠΑ αντικατοπτρίζεται στον βαθμό στον οποίο η αμυντική ικανότητα των δύο εθνών είναι αλληλένδετη. Η Βρετανία δεν είναι μόνη της σε αυτό. Περίπου το 80% των όπλων και του λοιπού αμυντικού εξοπλισμού της Ευρώπης προέρχεται από χώρες εκτός των συνόρων τους, το μεγαλύτερο μέρος από τις ΗΠΑ. Η άμυνα της Ευρώπης είναι κατακερματισμένη και διασκορπισμένη, αδυνατώντας να λειτουργήσει στην κλίμακα που απαιτείται για την προστασία μιας ηπείρου. Η επίλυση αυτών των προβλημάτων είναι μια μακροπρόθεσμη πρόκληση.

Όπως έγραψε πρόσφατα ο πρώην Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν: «... μπροστά σε μια Ρωσία που διεξάγει πόλεμο στα σύνορά μας και έναν Αμερικανό πρόεδρο που είναι ανοιχτά εχθρικός προς τη διατλαντική συμμαχία, η Ευρώπη πρέπει να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι δεν είμαστε μόνο υπαρξιακά ευάλωτοι αλλά και φαινομενικά μόνοι».

Ο Μερτς, ο νέος καγκελάριος της Γερμανίας, αμφισβήτησε επίσης το μέλλον του ΝΑΤΟ.

Η προσέγγιση με την Ευρώπη, ακόμη και η ανάληψη ηγετικού ρόλου, θα ήταν αντιφατική για το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο πέρασε την τελευταία δεκαετία απομακρυνόμενο στον απόηχο του Brexit. Αλλά η Βρετανία μπορεί να διαπιστώσει τώρα ότι αν θέλει να αποφύγει την ασημαντότητα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να προσεγγίσει τους παλιούς της φίλους.

Τα κύρια εμπόδια για στενότερες σχέσεις - η απαίτηση της ΕΕ για μεγαλύτερη πρόσβαση στα αλιευτικά ύδατα της Βρετανίας και η επιφυλακτικότητα του Στάρμερ απέναντι σε ένα πρόγραμμα κινητικότητας των νέων, επειδή φοβάται ότι θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα στην ελευθερία της μετακίνησης - φαίνονται ασήμαντα, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει μόνη της τις των Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και τώρα και του Τραμπ.

Η απάντηση πρέπει να είναι μια αναγεννημένη Ευρώπη, ειδικά στον τομέα της άμυνας.

*Η Rosa Prince είναι αρθρογράφος της στήλης Bloomberg Opinion και καλύπτει την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: The Washington Post

