Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε σήμερα εκτελεστικό διάταγμα που αυξάνει σε 20% από 10% τους δασμούς σε κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, επικρίνοντας το Πεκίνο ότι δεν κάνει αρκετά για να περιορίσει τη ροή φαιντανύλης στις ΗΠΑ.

Οι τελωνειακό δασμοί, που ανακοινώθηκαν αρχικά τη 1η Φεβρουαρίου ως μέτρο για την καταπολέμηση της κρίσης των οπιοειδών στις ΗΠΑ, τίθενται πλέον σε ισχύ λόγω της «ανικανότητας» της Κίνας να «καταπολεμήσει τη ροή της φαιντανύλης που πλημμυρίζει τη χώρα μας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανάρτηση στο X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.