Εγκλήματα που θα έπρεπε να «σοκάρουν τον καθένα ως τα κατάβαθα της ψυχής του», καταγγέλλει σήμερα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF), αναφέροντας ότι αντιμαχόμενοι στο Σουδάν έχουν βιάσει ως ακόμη και βρέφη μικρότερα του ενός έτους κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που κομματιάζει τη χώρα.

Από τις αρχές του 2024, έχουν καταγραφτεί 221 υποθέσεις βιασμών παιδιών, με τα θύματα να είναι κορίτσια κατά τα δυο τρίτα. Δεκαέξι παιδιά ήταν κάτω των 5 ετών και 4 ενός έτους.

Τα θύματα και οι οικογένειές τους συχνά διστάζουν ή αδυνατούν να εκδηλωθούν, εξαιτίας του φόβου πως θα στιγματιστούν, θα αποκλειστούν, θα υποστούν αντίποινα από ένοπλες οργανώσεις, θα δουν την εμπιστευτικότητα να παραβιάζεται ή θα κατηγορηθούν για συνεργασία με κάποια ένοπλη οργάνωση.

Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν οργανισμοί που αγωνίζονται κατά της σεξουαλικής βίας στο πεδίο «δεν δίνουν παρά μόνο μερική εικόνα του πραγματικού εύρους της βίας που υφίστανται τα παιδιά», τονίζει η UNICEF, καταγγέλλοντας τη χρήση της σεξουαλικής βίας ως πολεμικού όπλου.

«Το γεγονός ότι παιδιά ενός έτους βιάζονται από ένοπλους θα έπρεπε να σοκάρει τον καθένα ως τα κατάβαθα της ψυχής του και να τον υποχρεώσουν να αναλάβει δράση αμέσως», έκρινε η γενική διευθύντρια της UNICEF, η Κάθριν Ράσελ.

«Εκατομμύρια παιδιά στο Σουδάν διατρέχουν κίνδυνο να βιαστούν ή να υποστούν άλλες μορφές σεξουαλικής βίας», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως οι υποθέσεις αυτής της φύσης αποτελούν «φρικιαστικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου» και πιθανόν «εγκλήματα πολέμου».

Από τα μέσα του Απριλίου του 2023, το Σουδάν έχει βυθιστεί σε βάρβαρο πόλεμο ανάμεσα σε δυο στρατηγούς, τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και το μέχρι τότε δεξί του χέρι Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο, επικεφαλής των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Οι μάχες, οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και νοσοκομείων, οι μαζικοί εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί, ο λιμός σε ορισμένες περιοχές έχουν κάνει το Σουδάν τη χώρα όπου εκτυλίσσεται η χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στον κόσμο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Καταγγελίες σοκ

Συχνά ένοπλοι αναγκάζουν οικογένειες να τους παραδώσουν τα κορίτσια τους και τα βιάζουν μπροστά στους δικούς τους, σύμφωνα με τη UNICEF, που δεν κατονομάζει δράστες.

Τα θύματα υφίστανται σε πολλές περιπτώσεις σοβαρά τραύματα, σωματικά και ψυχολογικά, που μπορεί να έχουν ισόβιες συνέπειες κι αφήνουν όσες και όσους επιζούν αντιμέτωπες και αντιμέτωπους με «αδύνατες επιλογές», ειδικά σε περίπτωση εγκυμοσύνης, να αποκαλύψουν στις οικογένειές τους ή στις αρχές τι υπέστησαν, ή να αναζητήσουν θεραπεία.

«Κανένας -κανένα παιδί- δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτή τη φρίκη. Αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υπογραμμίζει η UNICEF.

Οι μαρτυρίες, που παρατίθενται χωρίς ονόματα για την προστασία των θυμάτων, είναι συνταρακτικές.

«Με ανάγκασαν να ανέβω σε μεγάλο όχημα (...) Με οδήγησαν σε τοποθεσία κοντά σε σιδηροτροχιές και τρεις με βίασαν», αφηγήθηκε 16χρονη.

«Με ξυλοκόπησαν, με βίασαν και με πέταξαν κοντά σε σιδηροτροχιές. Μια γυναίκα ήρθε να με βοηθήσει να γυρίσω σπίτι μου (...) κι όταν γύρισα ήμουν σε φρικτή κατάσταση», αφηγήθηκε η κοπέλα, ετοιμόγεννη.

Ενήλικη αφηγήθηκε πως κρατήθηκε από ενόπλους για 19 μέρες μέσα σ’ ένα δωμάτιο ε άλλες γυναίκες και κορίτσια.

«Μετά τις 21:00, κάποιος άνοιγε την πόρτα, κρατώντας μαστίγιο, επέλεγε κάποιο από τα κορίτσια και το οδηγούσε σε άλλο χώρο. Άκουγα το κοριτσάκι να κλαίει και να φωνάζει. Το βίαζαν», είπε.

«Κάθε φορά που βιαζόταν, το κορίτσι ερχόταν πίσω μέσα στα αίματα (...) Δεν άφηναν τα κορίτσια να γυρίσουν παρά τα ξημερώματα, κι επέστρεφαν μισοαναίσθητα».

Η UNICEF υπενθυμίζει πως οι αντίπαλες πλευρές είναι υποχρεωμένες να προστατεύουν τους αμάχους, ειδικά τα παιδιά.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά καλεί εξάλλου δωρητές να φανούν γενναιόδωροι για τα προγράμματά της που «σώζουν ζωές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

